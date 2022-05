Într-o perioadă atipică, în care majoritatea jucătorilor din zona de producție ar spune că nu ar fi indicată demararea unor noi investiții, Carmen Petcu ne-a transmis că De’Longhi are un buget de peste 75 milioane de euro pentru perioada 2021 – 2023. Compania s-a axat pe investiții în creșterea capacității de producție, în automatizare și digitalizare, toate într-un context verde, sustenabil, conform declarațiilor general managerului.

Cele două uzine De’Longhi reprezintă motorul principal de dezvoltare al companiei pe plan local. De la începutul pandemiei până în prezent activitatea nu a fost oprită nicio zi, în pofida contextului sanitar dificil și a crizelor de materii prime și semiconductori. Mai multe informații găsiți în interviul pe care CAPITAL l-a realizat cu Carmen Petcu pentru revista „Top 100 Manageri din România”, ediția 2022, lansat în luna aprilie.

CAPITAL: Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2021?

CARMEN PETCU: Cel mai important proiect al anului 2021 a fost îndeplinit – si a vizat creșterea cu 30% a capacității – în pofida pandemiei, a crizei de microelectronice, a crizei de materii prime, a lipsei de personal, a creșterii prețurilor la utilități. Într-un context de business complicat, noi am crescut și nu ne-am oprit din producție, la nici una dintre fabricile noastre, nici o zi. Si când în spatele acestui an punem 3800 de oameni, cred că este o performanță notabilă.

Urmează a treia uzină De’Longhi în România

CAPITAL: Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

CARMEN PETCU: Aici e greu să aleg – pentru că sunt doar de 3 ani în această industrie, în această companie. Cel mai mare proiect nu poate fi doar un proiect cu buget cu multe cifre sau un indicator de performanță care evoluează spectaculos. Cel mai mare proiect nu s-a întâmplat încă, e înaintea noastră, pentru că drumul e încă plin de oportunități ; cel mai mare proiect e încă pe hârtie. Dacă mă uit pe hârtiile din fața mea acum, cel mai important proiect al următorilor 2 ani este pornirea celei de-a treia uzine românești, în Satu Mare, unde vom crea o capacitate modernă de producție, dedicată mașinilor de cafea.

CAPITAL: Care sunt proiectele prevăzute pentru 2022?

CARMEN PETCU: 2022 e un an ca nici unul de până acum, iar asta din păcate nu mai e o remarcă banală, ci una extrem de dureroasă. Consecințele conflictului din vecinătatea noastră sunt extrem de îngrijorătoare… dar eu am încredere în echipă. Cred că am șansa, în România și în Italia, să am alături oameni foarte deștepți, curajoși, puternici, cu suflet frumos și cu toții vom găsi o cale. Avem, evident, multe planuri pentru 2022, dar cum vor prinde ele contur rămâne încă de văzut, în funcție și de ce se întâmplă în jurul nostru.

CAPITAL: Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

CARMEN PETCU: Am învățat foarte multe, mai ales despre noi, în pandemie, despre puterea noastră de a găsi soluții, despre viteza de a schimba. Am învățat să lucrăm împreună mai bine, să ne bazăm unul pe celălalt. E enorm. Probleme am avut în fiecare zi , dar le-am rezolvat la timp, ca să funcționăm. Asta contează.

CAPITAL: De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

CARMEN PETCU: Pe parcursul anul 2021, am fost ascultați și sprijiniți relativ corect de administrație, de câte ori am avut o solicitare. Pe de altă parte, nici noi nu batem la ușă prea des. Aș vrea doar să menționez că acum avem un proiect major la Cluj, proiect care a ajuns pe lista de priorități a Consiliului Județean. Acesta vizează modernizarea infrastructurii parcului industrial la un nivel adaptat noii sale dimensiuni, e un proiect care va ajuta toate companiile care funcționează acum în parcul Tetarom 3, Cluj.

Viitorul producției: automatizare, digitalizare, totul verde

CAPITAL: Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

CARMEN PETCU: Nu cred că trebuie să dau sfaturi, nu asta așteaptă tinerii de la noi și nici eu nu am încă vârsta potrivită pentru sfaturi. Mie personal mi-a folosit să fac alegeri în viață în funcție de pasiunea mea de a construi, am avut curaj să încerc și m-am bazat pe o familie puternică, o familie care mă sprijină să rămân curajoasă și pasionată.

CAPITAL: Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani

CARMEN PETCU: Digitalizare, automatizare, verde – și produse personalizate – simplu, nu?

CAPITAL: Bani. Ce vă spune acest cuvânt

CARMEN PETCU:O resursă ca toate celelalte. Nu banii fac lumea, ci oamenii.