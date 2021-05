Care este cel mai mare vis al fiicei lui Gheorghe Hagi?

Potrivit celor spuse de Kira Hagi, cel mai mare vis al ei este să fie fericită iar pe lista sa de obiective se află o colaborare cu starul Meryl Streep.

„Cel mai mare vis al meu e să fiu fericită. Fericirea înseamnă a fi înconjurat de oameni dragi, de a fi iubit, apreciat, respectat. Atâta timp cât ai lucrurile acestea în fiecare zi, mi se pare că poți face orice. Îmi doresc să colaborez cu actori mari și actori, nu știu, dacă e să vă mărturisesc ceva, îmi doresc să lucrez cu Meryl Streep. Este un vis, dar e mai mult un obiectiv pe care mi l-am scris, dar nu constă totul în asta. Îmi doresc să lucrez și să colaborez cu oameni talentați din industrie”, a declarat fiica lui Gheorghe Hagi, la Antena 3.

Face parte dintr-un proiect al companiei Netflix

Amintim că aceasta face parte dintr-un proiect al companiei Netflix, în care este implicată și fosta Primă Doamnă a Americii, Michelle Obama.

„Eu colaborez cu un studio de dublaj, aici, în România. Ei lucrează cu Netflix direct. Și m-au contactat pe mine, mi-au spus că m-au văzut în anumite proiecte și dacă doresc să vin să dau audiție”, a completat Kira Hagi.

De asemenea, Kira a explicat că audiția a mers foarte bine și dublează vocea personajului Gofre, din serialul Gofre și Mochi, produs de Michele Obama.

„Nu știam proiectul, dar fiind un job am zis: ‘Prima! Mă găsiți acolo la prima oră.’ Și am ajuns acolo, am dat audiția și a fost foarte bine. Dublez vocea personajului Gofre, din serialul Gofre și Mochi, produs de Michele Obama. Pentru copii. Este istoria gastronomiei”, a conchis aceasta.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin