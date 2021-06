Care este cel mai bun test pentru anticorpi după vaccinare? Medicii recomandă cel mai bun test

Medicii susțin că singura modalitate de a afla dacă vaccinul pe care l-am făcut a funcționat este printr-un singur tip de test. În loc de un test rapid obișnuit, medicii susțin că un test de laborator specific, cunoscut sub numele de „testul Elisa”, la cel puțin două săptămâni după administrarea vaccinului Moderna sau Pfizer sau la patru săptămâni după vaccinul Johnson & Johnson, poate oferi o privire mai bună asupra anticorpilor dobândiți, relatează The New York Times.