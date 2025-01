Care este cea mai sigură mașină pentru un adolescent

Care este cea mai sigură mașină pentru un adolescent? Dacă sunteți părinții unui adolescent și vreți să știți ce mașină ar trebui să-i cumpărați, nu atât din punct de vedere financiar cât al siguranței sale, experții consultați de acest site vin cu cele mai bun sfaturi.

Din fericire, spun ei, există multe vehicule sigure în prezent pe piață. Multe dintre ele sunt sedan-urile populare, cum ar fi Honda Civic, Toyota Camry și Honda Accord. De asemenea, există vehicule care s-ar putea să nu pară la prima vedere foarte „sigure”, cum ar fi Toyota Avalon și Subaru Forester, dar specialiștii spun că au anumite merite. Iată care sunt, în opinia lor, cele mai sigure mașini pentru tineri:

Honda Civic

Dacă sunteți în căutarea unei mașini sigure, de încredere, nu căutați mai departe decât Honda Civic. Cel mai bine fabricată după 2021. Atunci compania a luat în serios siguranța și a adăugat toate elementele necesare. Pe lângă faptul că este sigură, mașina are o economie mare de combustibil, un interior spațios și o manevrabilitate ușoară.

Noile Honda Civic sunt printre cele mai sigure mașini pe care le puteți cumpăra. Modelele au fost evaluate la Top Safety Pick de către IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) atât pentru modelele 2022, cât și pentru 2025. Câteva dintre caracteristicile excelente de siguranță includ camere cu vedere în spate, control adaptiv al vitezei de croazieră, asistență avansată pentru stabilitatea vehiculului, distribuție electronică a frânelor și multe airbag-uri.

Toyota Camry

Experții în siguranță recomandă orice mașină Toyota Camry din 2018 și după. Aceasta este o mașină de încredere. Camry are o economie mare de combustibil și este foarte spațios, oferind spațiu confortabil pentru patru persoane. Doar asigurați-vă că adolescentul nu transportă prea mulți prieteni în mașină deodată, deoarece asta înseamnă o distragere a atenției.

În ceea ce privește caracteristicile de siguranță, Toyota Camry are multe de oferit. Cel mai important, are un sistem de pre-coliziune care folosește o cameră pentru a urmări vehiculele și pietonii din apropiere, astfel încât șoferul să rămână în afara drumului lor. Mașina are și un control avansat al vitezei de croazieră care utilizează tehnologia pentru a menține o distanță de urmărire sigură. Are și alerte de părăsire a benzii.

Honda Accord

Honda Accord este un sedan mediu sigur și accesibil. Experții recomandă versiunea 2020, care are tot ce trebuie. Pe lângă siguranță, mașina are un motor puternic și un interior foarte spațios.

Noile Honda Accord au caracteristici excelente de siguranță. Există o cameră pe parbriz care identifică marcajele rutiere, astfel încât mașina să poată rămâne pe o cale sigură. Are, de asemenea, avertismente puternice de coliziune frontală, astfel încât adolescentul să nu se lovească de mașina din fața lui. Poate recunoaște semnele de circulație și semnele de limită de viteză.

Mazda CS-5

Modelele mai recente ale Mazda CS-5 au fost alegeri de top în materie de siguranță în ultimii câțiva ani. SUV-ul este spațios și are un motor puternic.

Mazda CX-5 are multe caracteristici de siguranță. Noile modele vor avea monitorizare a unghiului mort, alerte de asistență la bandă, iluminare frontală adaptivă, control al fazei lungi și multe altele. Una dintre cele mai bune caracteristici este alerta de atenție a șoferului, care poate spune dacă adolescentul se simte obosit sau distras, pentru a-l menține în siguranță.

Toyota Prius

Dacă vreți o mașină electrică, nu căutați mai departe decât clasicul Prius. Prius a avut câteva actualizări de design de-a lungul anilor, iar acum este mai elegant ca niciodată. Pe lângă faptul că sunt incredibil de sigure, noile modele Prius au mult mai mult spațiu interior și un kilometraj mare.

IIHS recomandă orice tip de Prius începând din 2017. Prius Prime include faze lungi automate, astfel încât adolescentul să poată vedea în întuneric. Dispune, de asemenea, de o asistență proactivă la conducere, ajutând copilul să navigheze în virajele dificile. Există chiar și Controlul de asistență la pornirea în rampă, care poate ajuta mașina să se miște în timp ce se află pe un deal.

Toyota Highlander

Un alt SUV sigur și de înaltă calitate este Toyota Highlander. A fost unul dintre cele mai sigure vehicule în ultimii ani. De fapt, orice model din 2017 este o alegere excelentă. Highlander oferă o călătorie foarte liniștită și un interior confortabil. Unul dintre marile avantaje este Toyota Safety Sense, care folosește camere și senzori pentru a proteja șoferul de coliziuni. Opțiunea de asistență pentru semnele rutiere ajută adolescentul să vadă toate semnele rutiere necesare. Există, de asemenea, multe airbag-uri și sisteme ale centurii de siguranță care o țin la locul potrivit.

Subaru Forester

Cumpărați orice Subaru Forester din 2021-2024 și vei avea o mașină sigur, puternic, cu un motor puternic și tracțiune integrală. Deși este un vehicul solid, accelerația este cam lentă, probabil un lucru bun dacă nu vrei ca adolescentul să accelereze.

Subaru Forester are caracteristici unice de siguranță. Vehiculul are un cadru ranforsat în formă de inel care include mai multe straturi de oțel, care întăresc vehiculul și țin șoferul în siguranță în cazul unei coliziuni. Forester are mai multe airbag-uri, detectarea unghiului mort, alerte de trafic transversal și faruri cu LED-uri de zi,