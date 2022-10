Care e fabrica de fake news în România? Ion Cristoiu: „Sunt câteva site-uri jgheab!”

De la începutul războiului, sute de articole au invadat presa românească, cu tot felul de știri legate de bolile terminale de care suferă Putin sau despre bătrâna care a dărâmat drone rusești cu borcanul de murături. La podcastul Cristache & Cristoiu, ziaristul Ion Cristoiu a explicat cum funcționează mecanismul de propagare a acestor știri.

„SRI are un departament de surse deschise care controlează tot ce este internet, twitter, verifică… Toate marile serviciile secrete au asta. Au o aplicație în care dacă scrie Putin, imediat descoperă că pe Twitter a scris din Letonia, de la Meduza. E în rusește… Ei traduc, că doar n-o să-mi spuneți mie că presa română are traducător de rusă. Sunt câteva siteuri jgheab, se livrează dimineața. Am zis, Ziare.com, acum văd că după ce am dus eu campania, au mai renunțat. Cred că au ales alt jgheab. Jgheabul e în felul următor. Acolo unde sunt văcuțe, se pune pun jgheab acolo mâncare, se duce și fiecare ea. Dimineața apare pe Ziare.com, sub semnătura unui tip care e cronicar sportiv. E clar că cineva îi dă lui. În fiecare redacție din România, vă dau lista, este un tip care răspunde de jgheab. Același text! Fără schimbare de titlu cu greșelile de gramatică, e preluat de presă.”, susține Ion Cristoiu.

Războiul surselor

„Una dintre marile banditisme e citarea de sursă rusească a unor site-uri care nu au nicio treabă cu Rusia, sunt fugiți. Moscow Times e fugit de 3 ani, adică nu e acolo. Meduza nu e acolo. A plecat din Belarus. Sigur, poate că au dreptate. Dar sunt niște site-uri adversare, sunt parte din război. Asta în timp ce în Uniunea Europeană toate sursele rusești sunt blocate, eu nu pot să verific. Eu nu pot să iau sursă ministerul Apărării al Ucrainei, deoarece e în război. Ăla este obligat prin meserie să mă mintă. El n-are nicio vină. În România, la Ministerul Apărării, este un departament uriaș OPS – Operațiuni Psihologice Speciale, în care se născocesc toate, în cazul unui război. În cazul de față, e normal că ucrainenii și occidentalii au aceste operațiuni. Dar nu poți să citezi ca adevărat Ministerul Apărării, consilierul nu-știu-care.”, a mai spus jurnalistul, în cadrul podcastului de pe EVZ Capital.