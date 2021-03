Carantină totală în București?! Nicușor Dan a anunțat chiar acum. Vestea momentului pentru milioane de români

Numărul infectărilor cu noul coronavirus continuă să crească de la o zi la alta, iar Capitala se apropie din ce în ce mai mult de o închidere totală. În acest context, primarul Nicușor Dan vine cu noi precizări.

Potrivit acestuia, se evită „pe cât posibil” carantinarea Bucureştiului. Totoadată, el a prezentat și modalitățile în care cantiarea va fi evitată. Este vorba de măsuri precum intensificarea controalelor în mijloacele de transport în comun.

De menționat este faptul că, declarațiile primarului Capitalei vin la scurt timp după ce premierul Florin Cîţu a avut la Palatul Victoria o întâlnire cu primarul general şi cu primarii de sectoare pentru a discuta despre situaţia din Capitală, ca urmare a creşterii numărului de infectări.

„Tot ce înseamnă măsuri de închidere a şcolilor, de închidere a activităţilor economice, cum sunt mall-urile, sunt măsuri obligatorii, care urmează nişte acte normative (…) emise de autorităţi naţionale. Noi, autorităţi locale, nu putem decât să ne conformăm. La această discuţie între primul ministru şi primarii din Bucureşti am încercat să găsim acele măsuri efective, dincolo de partea legislativă de reglementare, care să evite carantinarea Bucureştiului.

Sunt două chestiuni. Una – o înăsprire normativă acolo unde nu se respectă legea, pentru că am văzut cu toţii locuri unde nu se respectă legea şi pentru care sancţiunea este foarte greu să fie aplicată, iar acesta este atributul autorităţilor naţionale. În ceea ce priveşte autorităţile locale, controlul pe măsurile care există în acest moment, control pe fiecare din secţiuni şi în cazul Primăriei Capitalei e vorba de poliţia locală şi de transportul în comun”, a arătat edilul general, într-o declaraţie acordată presei.

Totodată, Nicușor Dana mai menţionat că poliţia locală va efectua controale în mijloacele de transport în comun în care se constată în mod frecvent abateri.

„Există raportări pe fiecare dintre linii, acolo unde, din partea operatorului de transport public STB, şoferii ştiu că nepurtatul măştii este mai intens. Şi acolo o să trimitem poliţia locală”, a precizat Nicuşor Dan.

Nicușor Dan face un apel la bucureșteni

Pentru a evita carantinarea Capitalei este nevoie de eforturi comune. În acest context, primarul Capitalei a făcut un apel la respectarea măsurilor sanitare şi de distanţare pe parcursul următoarelor două luni, în care va sosi în ţară o cantitate importantă de vaccinuri.

„Suntem practic în aceeaşi situaţie în care am fost în creşterea din noiembrie-decembrie. Aceleaşi măsuri de atunci – mai puţin deschiderea şcolii – sunt în vigoare în momentul acesta. Bineînţeles că este şi o oboseală a populaţiei faţă de un an de zile de restricţii. Totul este ca autorităţi şi cetăţeni să fie responsabili şi să trecem cu bine. Mai avem de trecut două luni, pentru că este o cantitate mare de vaccinuri care urmează să vină în România în lunile aprilie-mai. Deci noi trebuie să mai rezistăm partea aceasta de lună martie şi luna aprilie, când un număr mare de români o să fie vaccinaţi”, a susţinut primarul.

Nicușor Dan a mai vorbit și despre nerespectarea regulilor de distanţare în cluburi. Mai exact, primarul Capitalei a reamintit că autorităţile naţionale intenţionează să ia măsuri, iar cei vinovați vor fi sancționați.

„Probabil că aţi văzut multe derapaje în cluburi. Există o intenţie – asta este la nivel naţional, pentru că este în autoritatea autorităţilor naţionale – de sancţionare mai rapidă, în măsura în care lucrul acesta se întâmplă. Noi, ca autorităţi locale, ne subordonăm strategiilor guvernamentale.

Trebuie ca fiecare dintre noi şi instituţiile care ne sunt în subordine să impunem acele măsuri de decalare a programului de muncă – 50% la domiciliu- care sunt în vigoare în acest moment şi, de asemenea, fiecare dintre noi, ca autorităţi locale, pe zonele în care avem atribuţii de control, cum este în cazul Primăriei Capitalei la transportul public, să ne asigurăm că ele sunt respectate”, a spus Nicuşor Dan.

De menționat este faptul că, în cursul zilei de luni, premierul Florin Cîțu a vorbit despre evoluția pandemiei și despre soluțiile găsite. El sublinia faptul că nu își dorește carantinarea, însă decizia va fi luată după opiniile specialiștilor, prefecților, dar și a primarilor de sectoare.

„Personal, vă aduc aminte ce am spus anul trecut. Eu vă spun opinia mea personală. Am vrut să păstrăm economia deschisă pentru că doar așa putem să plătim costul pandemiei. Avem nevoie de o economie deschisă. Am găsit soluții anul trecut pentru a menține economia deschisă. Personal, bineînțeles că îmi doresc să nu ajungem la o situație de carantinare. Ascult toate opiniile specialiștilor, așa am făcut și când a fost vorba de deciziile din ultima perioadă.

Decizia o luăm după aceea. Opiniile care vin de la Ministerul Sănătății sunt importante și le vom lua în calcul, dar decizia o vom lua după ce am ascultat toate opiniile, de aceea aștept și discuțiile cu prefecții, discuțiile cu primarii de sectoare.”, a explicat premierul.