Premierul Florin Cîţu a declarat, întrebat despre rata de infectare în Capitală care ar fi de 6,22 la mia de locuitori, că bucureştenii ar trebui să ignore scenariile şi să aştepte decizia. Şeful Guvernului a adăugat că va fi o întâlnire marţi la Ministerul Sănătăţii privind posibile măsuri şi restricţii care ar putea fi luate în Bucureşti, însă carantinarea totală a oraşului nu este o opţiune.

Mesajul lui Florin Cîțu pentru bucureșteni

„Le transmit bucureştenilor să nu asculte scenarii. Să ignore scenariile şi să aştepte decizia. Această cifră reprezintă una dintre informaţiile pe care le luăm în calcul atunci când discutăm carantinarea sau nu a unei localităţi. Niciodată nu s-a carantinat doar la 6 la mie. De fiecare dată sunt alte informaţii pe care le luăm în calcul.

Trebuie să vorbim cu alţi specialişti şi în domeniul economic, ca să vedem care sunt implicaţiile şi când vom lua decizia, o vom anunţa. În acest moment nu discutăm de carantină. La 6 la mie începem să ne uităm la toate informaţiile pe care le avem. Nu este o opţiune carantina totală.

Am spus că nu luăm acest lucru în calcul. În acest moment avem informaţii la Ministerul Sănătăţii. La Ministerul Sănătăţii vom avea astăzi iarăşi o şedinţă la ora 13.00. După ce discutăm la Ministerul Sănătăţii, ne uităm şi la celelalte informaţii cu implicaţii pentru toţi cetăţenii Bucureştiului, nu doar pe partea de sănătate.

Am luată măsuri până acum, avem măsuri care dacă ar fi fost respectate nu am fi ajuns aici. Eu le cer să respecte regulile în vigoare. Am putea singuri să oprim pandemia, dacă respectăm regulile în vigoare”, a afirmat marţi Florin Cîţu, întrebat dacă va fi carantinat Bucureştiul, în contextul în care incidenţa este de 6,22 la mie.

Prefectul Capitalei: Restaurantele contribuie la creșterea cazurilor

Prefectul Capitalei a adăugat că numărul de cazuri de COVID-19 creşte deoarece restaurantele contribuie la acest lucru.

„Se discută mai multe măsuri. Nu pot să vă spun acum care măsuri vor fi propuse. În anumite restaurante nu se respectă deloc anumite măsuri care au fost impuse, respectiv să se funcţioneze doar pe terase şi să se respecte şi definiţia terasei şi acele petreceri care sunt fără respectarea niciunei norme sanitare sunt evident nişte posibile focare de infecţie.

Chiar în noaptea de 20 spre 21 a fost descoperit un tânăr într-un local care ar fi trebuit să fie în carantină şi chiar s-a deschis dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Astfel de exemple nu sunt deloc plăcute”, a declarat Alin Stoica.

El a mai spus că nu ar trebui ca bucureştenii să se aştepte la o carantinare totală a Capitalei şi a explicat posibila restricţie privind numărul de persoane în centrele comerciale.

Bucureştenii nu ar trebui să se aştepte la o carantinare totală

Prefectul a spus că bucureştenii nu ar trebui să se aştepte la o carantinare totală a Capitalei, cel puţin la acest moment. De asemenea, a vorbit şi despre restricţionarea numărului de persoane în centrele comerciale.

”Aceste reguli deja există. Pe de-o parte este vorba despre măsurile normale pe care toată lumea trebuie să le respecte, pe de altă parte, cei care conduc aceste afaceri, trebuie să îşi protejeze proprii salariaţi.

Acum există reguli pentru a restricţiona numărul persoanelor până la o treime parte din capacitate, în aşa fel încât să nu existe aglomeraţie şi să se păstreze distanţarea fizică între clienţi. Sunt deja controale în acest sens, controale nu numai pe asta, dar şi controale pe dezinfectarea suprafeţelor, coşurilor”, a mai spus prefectul.

Întrebat dacă va fi introdusă carantina de weekend în Bucureşti, Stoica a răspuns: „Măsurile se vor discuta mai târziu, după ce vom avea raportul DSP. Astăzi nu am convocat încă niciun Comitet Municipal pentru Situaţii de Urgenţă”, transmite news.ro