Alin Stoica a primit, marţi, aviz negativ la audieri din partea comisiilor parlamentare, iar miercuri, 20 octombrie, urmează votul în Parlament pentru Guvernul Cioloş.

În tot acest timp, Alin Stoica şi-a prezentat câteva din proiectele pe care le-ar impune, dacă ar ajunge în fruntea Ministerului Afacerilor Interne. Printre acestea se numără şi o măsură ce a fost deja adoptată în alte ţări, precum Italia.

Este vorba despre obligativitatea prezentării certificatului verde la locul de muncă. Mai mult, el îşi doreşte folosirea acestuia şi pentru accesul la alte activităţi şi spune că este nevoie de măsuri ferme în România în acest moment, măsuri care să restrângă anumite activităţi.

Ministrul desemnat al Internelor a mai declarat că ar trebui impuse restricţii mult mai dure şi în judeţul Ilfov, unde rata de infectare depăşeşte, în prezent, 20 la mia de locuitori.

Alin Stoica a vorbit şi despre posibilitatea introducerii certificatului verde pentru accesul în supermarketuri. Răspunsul său a fost unul ferm.

Ar fi nevoie de revenirea la starea de urgenţă în România, având în vedere faptul că ne apropiem deja de 20.000 de cazuri/zi, iar sute de români pierd zi de zi lupta cu virusul?

Fostul prefect spune că nu este cazul de o astfel de decizie drastică.

“Nu se impune revenirea la starea de urgenta. Aceasta se impune in momentul in care institutiile statului chiar ar intra in colaps”, a mai declarat Alin Stoica.