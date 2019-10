Cognizant Softvision, lider global pe piața de software, a organizat cel mai mare Coding Contest din România, în perioada 19-20 octombrie, în București.

În cadrul concursului, peste 200 de programatori au fost provocați să își folosească imaginația și expertiza pentru a dezvolta produse inovatoare pe următoarele categorii tehnice: ChatBots, AR/VR, Internet of Things, Artificial Intelligence și Machine Learning.

Iar echipa care a dezvoltat cel mai bun proiect a fost premiată cu 25.000 de dolari, în timp ce valoarea totală a premiilor s-a ridicat la 70.000 de dolari – cea mai mare valoare din istoria concursurilor de acest gen din România.

Participanții au avut de ales din patru categorii pentru care puteau coda (AR/VR, ChatBots, IoT și Machine Learning), în orice limbaj de programare, în timpului concursului care s-a desfășurat pentru aproape 24 de ore, la Hotelul Intercontinental din București.

Juriul a evaluat soluțiile propuse, în funcție de tehnologia folosită, inovație, originalitate, modul în care răspund provocărilor competiției, experiența utilizatorului, funcționalitatea interfeței cu utilizatorul, design, claritatea conținutului și abilitățile de prezentare.

”S-a confirmat încă o dată că suntem un pol valoros de inovație digitală, având unii dintre cei mai talentați și pasionați ingineri. La Cognizant Softvision, toată lumea este încurajată, zi de zi, să accepte noi provocări în carieră, fiind implicată în proiecte care transformă numeroase industrii. Împreună, inovăm în domenii precum Machine Learning, Artificial Intelligence și Internet of Things, pentru a crea soluții cu impact real. Am încurajat dintotdeauna modul de gândire și inițiativele orientate spre inovație. Suntem bucuroși că prin acest Coding Contest am oferit oamenilor oportunitatea de a crea soluții revoluționare, bazate pe cele mai noi tehnologii, menite să îmbunătățească viața și să schimbe lumea”, a declarat Lia Apostol, Marketing and Communication Manager, Cognizant Softvision România.

Premiul cel mare, de 25.000 de dolari, a fost câștigat de o echipă de studenți, cu proiectul ”DistribDoc”. Tehnologia din spate se bazează pe Federated Learning, un mod inedit de a antrena local sisteme inteligente, în medii unde datele au o rată mare de confidențialitate.

Te-ar putea interesa și: