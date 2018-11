CAPITAL LIVE Cristina Pană, director de marketing FashionUp: „Black Friday e chiar mai important decât perioada Crăciunului”

Conform directorului de marketing al FashionUP, Black Friday nu se mai referă doar la ziua de vineri. „Noi ţinem evenimentul până pe 25 noiembrie. Anul acest am dat startul joi seara, de la ora 22.00, pentru abonaţi. Ei au primit o «cheie» de acces. Pe aplicaţia proprie am început chiar mai devreme. Pentru online, pentru FashionUp, evenimentul Black Friday e chiar mai important decât perioada Crăciunului. Mulţi cumpără de Black Friday pentru Crăciun. Produsele ajung astfel cu siguranţă la timp. Și asta e bine pentru că produsul poate fi văzut şi chiar returnat dacă se impune asta, rămânând timp pentru cumpărarea altuia”

„E o bătălie foarte mare în această perioadă între comercianţi. Se ştie că Black Friday e cea mai bună perioadă din an pentru ei şi toţi vor să ajungă cât mai repede la clienţi. Noi am anunţat reduceri de până la 80%, dar pot fi găsite pe site şi reduceri de peste 80%. Munca din spate este enormă pentru a atinge aceste discounturi. Lucrăm cu foarte mulţi furnizori şi trebuie să negociem la sânge pentru preţuri ca să le aducem la nivelul de cele mai mici din an.

Noi nu vindem în pierdere, dar se practică. Depinde de furnizori. Cei din România nu îşi permit să coboare prea mult preţurile, dar cei mari, străini, scad mult preţurile mai ales pentru a îşi lichida stocurile. Furnizorii români nu pot ajunge la discounturi de 80% pentru că sunt prea mici”, a declarat Cristina Pană.

Comunicarea, element important

„Comunicarea pentru Black Friday, ca şi pentru orice altă campanie, a început cu un teasing pentru abonaţi prin email. Apoi am utilizat canalele social-media şi campanii plătite. Am avut şi câteva apariţii TV, iar la radio nu am intrat deloc în acest an. Pe online se văd mult mai clar rezultatele”, a explicat Cristina Pană modul în care ofertele sunt aduse la cunoştinţa clienţilor, adăugând şi că „un magazin online diferă de unul clasic prin faptul că nu poţi testa produsul şi nu poţi simţi textura. Unii preferă, mai ales în zona de lux, să simtă produsul înainte de a cumpăra. Noi suntem mai mass-market. Cel mai important pentru clienţii care cumpără online este să cunoască bine măsurile şi brandurile. Există şi ghiduri de măsuri foarte bune, desigur. Riscul de a lua o măsură greşită e acum mult mai scăzut decât în anii anteriori. Mai mult chiar, online-ul te ajută să scapi de pierderea timpului în trafic şi în magazin. Plus că poţi compara foarte uşor preţurile. Poţi returna foarte uşor lucrurile. Sunt multe plusuri”.

În privinţa timpului de livrare a comenzilor, directorul de marketing al FashionUp a explicat că „de multe ori, timpul de livrare pentru un produs nu are legătură cu curierul, ci cu furnizorii. Există plângeri, e drept, dar piaţa a evoluat foarte mult în acest sens şi acestea sunt tot mai rare. La noi, rata de returnare este cam de 12%, dar de Black Friday e posibil să crească cu unu – două procente pentru că mulţi cumpără fără să se uite atent”.

„Influencerii” trebuie selectaţi cu grijă

O modalitate importantă de comunicare, mai ales în zona „fashion”, sunt aşa-numiţii „influenceri”. Conform Cristinei Pană, „influencerii sunt foarte importanţi, dar degeaba ai 20.000 de urmăritori dacă nu reuşeşti să îi mişti. Oamenii care au puterea de a trage după ei alţi oameni sunt cei care contează. Și companiile au început să înţeleagă asta. Am făcut chiar experimente. Pe «fashion» zona influencerilor e foarte dezvoltată. E evident că fiecare brand trebuie să se uite la publicul influencerilor şi să îl compare cu al lui. Noi ne uităm mai degrabă la comentarii şi reacţii decât la volumul de urmăritori. Trebuie studiat atent pentru că există şi «like»-uri cumpărate”.

În opinia directorului de marketing al FashionUp, „pentru a transforma infuenţa ta în bani e indicat să îţi prezinţi proiectele unor branduri. Dar multe branduri caută strict oameni care le promovează imaginea cu loialitate. Un influencer care promovează toate mărcile nu mai e credibil şi nici important pentru mărci. Nu e uşor să fii influencer. E multă muncă. Dacă nu eşti activ va fi altul şi urmăritorii tăi vor migra. Trebuie să postezi constant lucruri cu conţinut, nu bagatele. Pe instagram fotografiile sunt foarte puternice. În general zonele video atrag mult, dar postările video au încă un «reach» mai mic decât cele cu poze. Pe Facebook este foarte puternic textul, dar nu orice text”.