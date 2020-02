„În motivarea solicitării, vă invederez următoarele: am luat decizia de a candida pentru funcţia de primar al oraşului Constanţa; în sensul celor arătate mai sus, consider că pregătirea acestui demers nu se potriveşte cu statutul de funcţionar public şi mai ales cu cea de comisar şef adjunct; acesta este un interes personal legitim şi nu trebuie dovedit cu acte, în sensul celor care vizează sănătatea, viaţa de familie etc. Odată cu stabilirea datei începerii campaniei electorale, vă rog să luaţi act şi de cererea de suspendare pentru acest motiv”, se arată în solicitarea lui Horia Constantinescu.

Acesta a declarat presei că încă nu a luat o decizie legată formaţiunea politică din partea căreia va candida la alegerile locale.

Horia Constantinescu a devenit şeful CJPC Constanţa în anul 2017, iar anul trecut din 8 august 2019 şi până la finalul lunii noiembrie a ocupat funcţia de preşedinte al ANPC.

Demitere cu cântec

El a fost demis de premierul Ludovic Orban şi a declarat la momentul respectiv că demiterea sa a fost cauzată de deranjarea unor grupuri de interese de la comisariatul OPC Mehedinţi, judeţ din care provine actualul ministru al Economiei, Virgil Popescu. Într-o conferinţă de presă ţinută în faţa instituţiei publice, Constantinescu a precizat: „Am fost demis deoarece, probabil, nu am cerut binecuvântare pentru restructurarea ANPC. Nu sunt obişnuit să pup inelul nimănui. La Mehedinţi, comisarul şef este destul de bun, dar cred că îi trebuie o echipă mai mică. S-ar putea ca acest lucru să îl fi vătămat şi a crezut că lucrurile trebuie gestionate altfel decât unitar. Nu putem ţine cont de relaţiile personale şi de cumetriile din sistem sau de parti-pris-uri pentru a reorganiza o instituţie. Nu mi s-a spus de ce am fost înlocuit. Cred că mi se lasă timp de gândire şi de evaluări personale. Am convingerea că nu sunt o persoană aliniată din punct de vedere al servialis­mului, mă transformă într-o persoană greu de digerat. Cred că pierderea de către Mehedinţi a patru posturi, care atrăgea organizarea unui concurs pentru ocuparea celorlaltor şase posturi, a fost un semnal de alarmă pentru unii că nu se vor califica şi au intervenit unde au crezut de cuviinţă. Sunt convins că am fost demis din cauza acestor concursuri în structurile în care urmau să fie restructurate pos­turi”. ANPC are opt regiuni, 42 de structuri judeţene şi peste 630 de angajaţi. Fostul şef al instituţiei consideră că restructurarea pe care a propus-o este necesară pentru realizarea unui echilibru cu privire la structuri şi activitatea de control. El a susţinut că majoritatea raportărilor din teritoriu sunt făcute pe genunchi, iar structura centrală primeşte date neadevărate, bazate pe „elucubraţii personale şi pe dorinţa unora de a arăta că simulează bine munca”.

