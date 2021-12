În opinia unor experți, ele sunt doar cel mai recent moft al așa numiților ”tehno-optimiști” care nu mai știu în ce să bage banii, scrie Bigthink. Vehiculele cu conducere autonomă sunt deja testate pe drumurile din America.

În curând, lor ar putea să li se alăture și „mașinile zburătoare”. Cel mai mare obstacol rămâne însă tehnologia bateriilor, care trebuie îmbunătățită pentru ca ”mașinile zburăroare”urbane să decoleze.

Un raport recent al inginerilor de la Universitatea Carnegie Mellon, publicat în ”Proceedings of the National Academy of Sciences”, constată că aeronavele urbane alimentate cu baterii se află în limitele realității tehnologice și ar putea să apară mai devreme decât am fi bănuit.

Totul ține de baterii

Conform unei analize, bateriile litiu-ion actuale sunt capabile să alimenteze deja un taxi zburător. Aeronava Archer Aviation’s Maker poate atinge o viteză de 150 mph, cu o rază de acțiune de peste 95 km. Există modele de baterii prototip dezvoltate recent pentru anumite aplicații de înaltă performanță care sunt potrivite pentru avionul Kitty Hawk, Heaviside, care poate călători cu o viteză de 180 mph, cu o autonomie de peste 250 km.

Modelele avansate, care nu sunt încă disponibile din punct de vedere comercial, vor deschide calea spre taxiuri electrice zburătoare, cu viteze mai mari și pe distanțe mai mari.

Concluzia este că încep să fie produse baterii litiu-ion tot mai bune, iar asta va face ca aeronavele urbane electrice să devină viabile din punct de vedere tehnologic pe scară largă.

Mai eficiente din punct de vedere energetic decât mașinile cu motor cu ardere internă

Taxiurile mici, precum Archer’s Maker, Kitty Hawk’s Heaviside sau Joby’s 5-Seater, sunt mai eficiente din punct de vedere energetic decât mașinile cu motor cu ardere internă, iar unele vor putea depăși mașinile electrice, mai ales pe distanțe mai lungi, cu mai mulți pasageri.

Așadar, se poate spune că viitorul taxiurilor aeriene electrice urbane este mai mult decât promițător din punct de vedere tehnologic. Rămâne de văzut cum se vor schimba lucrurile în ceea ce privește reglementările, infrastructura și costurile.

Administrația Federală a Aviației nu va aproba un taxi aerian mai devreme de 2024

Cu siguranță, Administrația Federală a Aviației nu va aproba un taxi aerian mai devreme de 2024. Ulterior, guvernele vor trebui să stabilească când, unde și cum pot zbura aceste taxiuri zburătoare, în special în orașele mari.

Vor fi necesare sisteme avansate, automate, de control al traficului aerian, alături de infrastructură, astfel încât acestea să poată decola și ateriza în anumite locații dorite. Toate acestea vor necesita bani mulți, înainte ca unele companii și consumatorii să ia în considerare costul achiziționării unui avion sau pur și simplu să zboare cu el.