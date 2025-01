Mii de pensionari din Arad se confruntă cu întârzieri semnificative în primirea pensiilor majorate după recalculare. Deși procesul a început în urmă cu mai multe luni, numeroși beneficiari nu au văzut încă diferențele promise. Angajații Casei de Pensii susțin că sunt depășiți de volumul uriaș de dosare, iar oamenii, afectați de întârziere, își exprimă nemulțumirile zilnic la sediul instituției.

Mii de pensionari din Arad așteaptă încă pensiile mărite promise după recalculare, un proces început în luna iulie.

Întârzierile au generat o stare de nemulțumire generală în rândul beneficiarilor, care se confruntă cu dificultăți financiare.

Cauza principală a acestor întârzieri este volumul imens de muncă pe care angajații Casei de Pensii îl au de gestionat. Fiecare dosar trebuie analizat în detaliu, actele depuse trebuie verificate cu atenție, iar datele trebuie introduse corect în sistemul informatic.

Funcționarii spun că volumul mare de muncă îi depășește. „Este o muncă titanică”, declară unul dintre aceștia, subliniind că procesul consumă timp și resurse.

Recalculările ar fi trebuit să fie finalizate mai devreme, însă provocările birocratice au prelungit acest proces.

Zilnic, zeci de pensionari nemulțumiți se prezintă la sediul Casei de Pensii din Arad pentru a căuta soluții și a cere explicații. Mulți dintre ei au primit deciziile de recalculare încă din toamnă, dar pensiile lor rămân la nivelul anterior.

Un pensionar revoltat povestește: „Pensia a venit și în decembrie, și în ianuarie, exact aceeași ca în august. Am întrebat și mi-au zis să fac cereri. Pentru ce? Vin de cinci luni să văd ce se întâmplă”.

Alt beneficiar adaugă: „Nu am primit pensia recalculată. Decizia am primit-o pe 13 decembrie. Pensia e tot aia veche. Am venit să depun o cerere ca să văd buletinul de calcul al pensiei”.