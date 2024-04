Pensiile vin înainte de Paște

Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii, a promis că toți românii își vor primi pensiile înainte de Paște, în urma solicitării pe care a făcut-o prim-ministrul Marcel Ciolacu.

Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a garantat că pensiile vor fi plătite în avans în luna mai 2024, înainte de Paște.

Prin urmare, pensiile vor fi virate pe cardurile bancare între 2 și 3 mai, în loc de data obișnuită, care era 12 mai.

Conform afirmațiilor ministrului Muncii, pensiile vor fi livrate prin poștă până cel târziu în data de 3 mai.

”Estimările noastre sunt că, atât Poșta Română, cât și instituțiile bancare se vor încadra în graficul pe care l-am agreat, care cu siguranță, situație în care toți românii vor primi pensiile înainte de Paște. Data la care le vor primi pe care le vor primi pe cont este de 2-3 mai, în loc de 12 mai, data pe care o aveam în convenție, iar data la care vor livra pensiile prin factorii poștali, undeva până la 3 mai inclusiv”, a declarat Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii.

Guvernul are bani

La Parlament, vineri, Marcel Ciolacu a explicat că Guvernul dispune de toți banii necesari pentru a acoperi plățile:

pensiilor

salariilor

și chiar pentru profesori

Acesta a mai precizat că situația este sub control. Există anumite hotărâri judecătoreşti în care sunt nişte sume, iar lucrurile nu sunt tocmai ușoare, spune Ciolacu. Cu toate acestea, nu există probleme.

„Sunt toţi banii, măsuraţi. Luni de dimineaţă, periodic, am cu domnul ministru, cu vicepremierii. Repet, lucrurile sunt sub control. Sunt bani de salarii, sunt bani de pensii, sunt bani pentru profesori. Cu adevărat, sunt nişte hotărâri judecătoreşti pe la Justiţie în care sunt nişte sume, câteodată mă ia şi pe mine ameţeala, unde nu s-a stat încă, nu au fost recunoscute de către statul român şi unde avem aceste discuţii. În rest, nu sunt probleme. Nici dacă ar fi, acele sume nu ar fi probleme pentru Guvernul României”, a declarat Marcel Ciolacu.

Premierul a menționat că la rectificare, care are loc în august în fiecare an, se pot face modificări în cazul unor eventuale probleme. El a subliniat că anul precedent s-au făcut ajustări în acest sens, menținând deficitul sub control, evidențiind că situația este echilibrată.

Premierul a exprimat că, în opinia sa, prioritățile naționale au fost reprezentate de investițiile în infrastructură. În plus, el a menționat că a avut discuții cu ministrul Apărării și vicepreședintele Turciei, exprimându-și dorința ca o mare parte din achizițiile destinate modernizării echipamentului militar să fie efectuate în România.

Aceasta a fost tema discuțiilor și cu cancelarul Olaf Scholz, precum și cu alte părți interesate. Discuții au fost inclusiv cu Ambasada Statelor Unite. Premierul a anticipat că industria de apărare va cunoaște o dezvoltare semnificativă în acest an.

Premierul a făcut această declarație în cadrul unei conferințe de presă. El a subliniat că o altă prioritate pentru Guvern este menținerea forței de muncă în țară.