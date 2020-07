Brandul Alina Cernescu este povestea unei afaceri de familie. Pentru surorile Alina si Elena Cernatescu, pandemia de coronavirus a însemnat în primul rând regândirea colecției de haine, lucru care s-a petrecut însă cu mai toate business-urile din domeniul fashion. Cum nu a mai existat interes pentru hainele de tip Evening si Cocktail, cele două surori s-au repliat rapid și au lansat o colectie noua, cu haine de purtat acasă. Într-un in

Care este povestea din spatele businessului de design vestimentar?

Brandul Alina Cernatescu este, in primul rand, povestea unei afaceri de familie. In 2014, eu si sora mea, Alina Cernatescu ne-am dorit sa oferim romancelor o alternativa couture locala pe care sa o extindem la nivel global. Si, in acelasi timp, este un manifest pentru arta senzualitatii declinat in 4 colectii: EveningWear, Cocktail, Premium Daywear si, de curand Homewear. Alina se ocupa de partea de creatie si productie, iar eu coordonez departamentele de marketing si vanzari.

Cati angajatii sunt in companie si cum fost afectata echipa pe perioada pandemiei?

Din fericire, modelul nostru de business se bazeaza pe o echipa nucleu de 7 persoane si mai multe ateliere partenere, asa ca nu a fost nevoie sa facem disponibilizari. Mai mult decat atat, nu am apelat la somaj tehnic pentru ca am avut un numar constant de comenzi cu care sa acoperim capacitatea de productie interna.

Care este strategia de dezvoltare pentru anul in curs?

Am modificat rapid planurile de dezvoltare pentru anul acesta ca urmare a pandemiei. Am redirectionat bugetele catre online si am stopat investitiile de dezvoltare a retelei de magazine partenere fizice. De asemenea, am recalibrat calendarul de colectii, astfel incat sa lansam produse noi mai des si am renuntat la calendarul de vanzari internationale care implica participarea la targuri B2B.

Cum este afectat domeniul designului vestimentar de masurile de izolare?

Moda este in stransa legatura cu evenimentele sociale. Oricat ne-ar placea sa credem ca ne imbracam pentru noi insine, multe dintre hainele pe care le cumparam au legatura cu locurile in care mergem sau oamenii pe care ii intalnim. De aceea, izolarea la domiciliu si munca de acasa au contribuit la scaderea vanzarilor pe articole de tip Cocktail sau Eveningwear. Mai ales ca evenimentele sociale de tip petrecere sunt in acest moment inca limitate. Asa ca ne-am adaptat si ne-am concentrat pe doua dintre colectiile din portofoliul nostru: premium Daywear, colectie de tinute de zi si Homewear, cea de tinute pentru casa, unde am observat un interes crescut.

Care sunt cele mai căutate articole in aceasta perioada?

In contextul dezvoltarii canalelor online, cele mai cautate articole sunt tinutele de zi din colectia Premium Daywear si Homewear. Chiar daca multe persoane lucreaza de acasa, ele investesc in piese vestimentare de birou pe care le pot purta ulterior. Design-ul tinutelor din colectiile noastre este unul care nu se demodeaza si care nu tine cont de trenduri. In plus, clientele noastre stiu ca isi pot personaliza tinuta dupa masurile lor sau culorile preferate, astfel inca sa aiba in garderoba un articol care reflecta cat mai mult personalitatea lor.

Cum se desfasoara interactiunea cu clientii in spatiile fizice?

Ne bazam pe showroom-ul din Bucuresti pentru interactiunea cu clientii nostri. Aici am creat o protocol de siguranta: vizita se face cu programare intr-o camera special amenajata si dezinfectata periodic, interactiunea se face cu masti si manusi. Insa, incurajam clientele noastre sa achizitioneze online produsele pe care le doresc si sa ne viziteze in showroom doar pentru produsele care necesita perosnalizare la nivel de culoare sau masuri.

Cum au variat incasarile ca urmare a crizei de pandemie?

Pe perioada izolarii incasarile au oscilat in functie de canalul de vanzare si de tipul de produse. Au scazut vanzarile generate de punctele fizice pentru colectiile de Cocktail & Eveningwear si au crescut vanzarile online pentru colectia de Premium Daywear. Asa ca ne-am concentrat pe oportunitatile din mediul online si am completat portofoliul de produse cu cu o colectie noua, Homewear, cu tinute de casa.

Ce modificari ati operat la nivel de cheltuieli ale companiei?

In aceasta perioada, am redus cheltuielile prin negocierea chiriei sau sistarea unor servicii pe perioada starii de urgenta. De asemenea, am extins teremenele de plata agreate cu furnizorii cu care colaboram de mult timp pentru a optimiza fluxul de numerar.

Cu ce cifră de afaceri estimați că încheiați anul acesta?

Inca mai monitorizam cativa indicatori, insa ne-am propus sa mentinem cifra de afaceri din 2019.