Călin Georgescu, candidatul independent la prezidențiale, a vorbit într-o emisiune transmisă live pe Gândul, despre problema consumului de droguri în rândul tinerilor din România, o temă pe care o consideră extrem de gravă și în expansiune.

Georgescu a subliniat că vrea să ia măsuri drastice pentru combaterea acestui fenomen și a menționat statisticile alarmante, potrivit cărora 10% dintre tinerii din România sunt consumatori de droguri, în special la vârste fragede, între 13 și 14 ani.

El a promis că va solicita sprijin internațional, în special de la președintele Trump, pentru a implementa un program eficient similar celui american, care să ajute la combaterea acestui flagel.

„În plus, vrea cineva să fie consum de droguri în România. Se dorește așa ceva? Eu nu cred. Cu toate acestea, este în plină desfășurare și în plină dezvoltare așa ceva. Nu are de ce să mai fie și o să-i cer personal președintelui Trump să fim sprijiniți, pentru că are o expertiză masivă în acest lucru pentru a opri acest flagel. Și de aici încolo, lucrurile pot fi înțelese și prin faptul că, domnule, ne mor copii aici, tineri. Am o statistică foarte precisă la numărul de tineri care îl avem atins. În România, peste 3 milioane, 10% consumatori de droguri, în special la vârsta 13-14 ani. Voi implementa și duritatea acelui program american la capitolul acesta, indiscutabil.”, a declarat Călin Georgescu.