Călin Georgescu a afirmat că încercarea „sistemului opresiv” de a provoca o reacție din partea sa, printr-un atac josnic și fals la adresa mamei sale, nu va avea efectul dorit.

„Preşedintele are datoria de a fi un exemplu prin puterea sa de a ierta şi de a „graţia” păcatele. Aceasta este cea mai mare putere pe care o are un Preşedinte, în numele păcii şi al binelui comun, puterea de a IERTA! Încercarea sistemului opresiv de a crea o reacţie din partea mea, folosindu-se de un atac josnic şi fals la adresa mamei mele, nu va avea însă efectul dorit de ei.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a anunțat că, în calitate de șef al statului, va acorda grațiere tuturor mamelor care nu au fost condamnate pentru fapte de violență extremă, omor sau infracțiuni cu prejudicii grave sau deosebit de grave și care au ispășit cel puțin 1/5 din pedeapsă, cu condiția ca acestea să aibă minori acasă.

Conform unor documente deținute de CNSAS, mama lui Călin Georgescu, Aneta Popescu, a fost membră a Mișcării Legionare. Ea făcea parte dintr-un „cuib” legionar în timp ce lucra ca funcționară la Ministerul Agriculturii. Aceste informații sunt deținute de istoricul Florian Bichir, care le-a obținut în cadrul unui control efectuat pentru identificarea funcționarilor care erau membri ai Mișcării Legionare.

Printre documentele găsite se află un chestionar confidențial completat de mama lui Georgescu, în care aceasta menționează că era înscrisă în „corpul Doamnelor legionare”. În acel chestionar, ea a specificat că făcea parte din cuibul „Sfântul Nicolae”, situat pe strada Doamnei, în clădirea Adriatica. Documentul este semnat de Aneta Popescu.

Aneta Popescu nu a fost doar simpatizantă, ci o membră activă a cuibului legionar „Sfântul Nicolae”, chiar dacă Călin Georgescu nu recunoaște acest lucru. Deși nu se poate stabili dacă mama lui Georgescu a fost o persoană cu implicare mai profundă sau nu, se știe că ea a fost interogată ca funcționară și a reușit să-și justifice implicarea în mișcare, spre deosebire de alți colegi de-ai săi.

Totuși, documentele existente confirmă clar că Aneta Popescu a fost membră a Mișcării Legionare, nu doar o simpatizantă, și acest lucru este menționat în mod explicit în declarațiile sale.

„Am documentele de ani de zile. S-a făcut un control să vadă cine e legionar asumat, prin ministere. Confidențial, unde ești înscris în mișcare, în ce cuib, e un chestionar. Sunt documente oficiale. Eu o să vă citesc dintr-un document extrem de interesant în care spune așa: Sunt înscrisă în Mișcarea Legionară, corpul Doamnelor legionare, sub conducerea doamnei C, am fost repartizată în cuibul Sfântul Nicolae, strada Doamnei, clădirea Adriatica.

E semnată de Aneta Popescu, mama domnului Călin Georgescu. N-a fost simpatizantă, a fost membră a cuibului Sfântul Nicolae. Mă deranjează că nu e asumat (n.r.Georgescu). Ieri a ieșit să ne spună că are tradiții de cavaleri de la tată. Să ne spună ce tradiții are și de la mama, dacă e. Nu știu dacă femeia asta a fost o femeie de treabă, n-am stat s-o cercetez.

Poate era o nevinovată, poate nu, dar e participantă și interogată ca funcționar în cadrul ministerului și a putut să justifice, alți colegi de-ai ei n-au putut justifica, de ce au lipsit de la muncă, de ce aveau armă, ce au făcut cu ea. Ea iese, să zicem, destul de curățel, dar a scris clar și răspicat că nu era simpatizantă ci era membră a cuibului legionar.”, a dezvăluit istoricul în cadrul emisiunii TV „Check Media” de la B1TV.