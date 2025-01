Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale din România, continuă să atragă atenția internațională, mai ales în Statele Unite ale Americii, unde popularitatea sa a crescut semnificativ după interviul acordat influencerului american Jackson Hinkle.

Recent, Călin Georgescu a transmis un mesaj puternic pe platforma X, în care a criticat situația politică globală și a subliniat necesitatea restabilirii drepturilor și libertăților constituționale.

Călin Georgescu a intrat și în atenția lui Elon Musk, proprietarul platformei X și cel mai bogat om din lume.

Elon Musk a apărat anterior poziția lui Călin Georgescu, după ce acesta a criticat anularea alegerilor prezidențiale din România, considerând-o o măsură „dictatorială”.

În postarea sa, Georgescu a criticat decorarea controversată a lui George Soros de către Joe Biden, considerând acest gest o expresie a corupției internaționale.

El a avertizat asupra unor schimbări inevitabile în plan global, descriindu-le metaforic ca pe un „tunet al furtunii globale”.

Georgescu a condamnat regimul politic din România, acuzându-l de încălcarea libertăților constituționale și declarând că națiunea română devine un simbol al luptei pentru drepturi fundamentale.

Candidatul independent a subliniat că liderii politici din România, inclusiv președintele Klaus Iohannis, nu înțeleg amploarea schimbărilor care urmează.

Georgescu continuă să promoveze un discurs centrat pe libertate și suveranitate, poziționându-se ca o voce importantă atât pe scena politică națională, cât și pe cea internațională.

I witnessed how the puppeteer of international corruption, George Soros, was decorated and praised for ‘freedom’ by Joe Biden, the undertaker of international peace and the proven family pardoner. At least Soros and Biden know what tsunami is coming for them. They are aware that… pic.twitter.com/l0T6oLbU0E

— Călin Georgescu OFFICIAL ACCOUNT (@CG_Romania) January 6, 2025