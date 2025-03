Conform unui sondaj realizat între 3 și 7 martie 2025 de Sociopol, Călin Georgescu continuă să se impună ca principalul favorit în preferințele electorale ale românilor, având un sprijin de 38% din partea românilor.

Acesta este urmat de fostul prim-ministru Victor Ponta care înregistrează 16%.

În ceea ce privește preferințele pentru primul tur al alegerilor, românii au fost întrebați „Cu cine ați vota dacă Călin Georgescu ar putea candida?”. Răspunsurile au fost următoarele:

Totodată, în cazul în care lui Călin Georgescu nu i se va valida candidatura, cei chestionați au fost întrebați „Cu cine ați vota în această situație?”. Răspunsurile au fost următoarele:

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane, iar datele au fost colectate prin interviuri telefonice.

Călin Georgescu și-a exprimat încrederea că va apărea pe buletinul de vot, în ciuda dificultăților legate de dosarele penale.

Cu o susținere semnificativă din partea cetățenilor, Georgescu a reușit să strângă 324.000 de semnături, un semn clar al sprijinului popular pentru candidatura sa.

Acesta a subliniat că a luat această decizie „din respect pentru poporul român”, care, în opinia sa, a înțeles necesitatea de a apăra democrația și libertatea.

El a adăugat că aceste valori nu pot fi pe deplin înțelese decât atunci când le pierdem, subliniind importanța luptei pentru pace, democrație și libertate.

„În toată această perioadă am trecut prin foc și sabie și este bine pentru că prin suferință am aflat toți și am înțeles valorile fundamentale legate de pace, de democrație și de libertate. Nu poți să le înțelegi decât când le-ai pierdut.

De aceea spun tuturor că este bine să ne apărăm democrația, este bine să ne luptăm pentru libertate și pentru pace. Pacea nu o primim, trebuie să luptăm pentru ea așa cum a făcut-o cu mare demnitate moșii și strămoșii noștri”, a spus Georgescu.