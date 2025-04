Călin Georgescu a spus în interviul jurnalistul american Tucker Carlson că nu a putut fi controlat de sistem din cauza poziției sale din afara structurilor de putere, ceea ce l-ar fi transformat într-o amenințare pentru status quo.

De asemenea, Georgescu a susținut că programul său politic intitulat „Apă, Hrană, Energie” a avut potențialul de a-l propulsa în funcția de președinte încă din primul tur al alegerilor. În acest context, el a spus că reacția autorităților și a celor aflați la conducere a fost determinată de teama pierderii puterii și a accesului la resurse financiare.

Totodată, Georgescu a legat eliminarea sa din cursa electorală de o presupusă agendă internațională, în care ar fi fost implicați fostul secretar de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Declarațiile lui Georgescu pot fi urmărite aici.

