Călin Georgescu a explicat, luni seară, motivul pentru care a refuzat protecția Serviciului de Protecție și Pază (SPP). El a subliniat că a optat pentru o echipă proprie de securitate în locul instituției de stat.

„Nu am apelat la SPP pentru că erau din bani publici și am încredere strictă în oamenii mei. SPP este o instituție coruptă în care nu puteam avea încredere”, a declarat Georgescu la Realitatea Plus.