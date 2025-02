Victor Ponta, fost premier al României, a făcut o declarație de impact în direct la TV, lăsând să se înțeleagă că este dispus să colaboreze cu Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale.

Ponta a subliniat că este pregătit să facă echipă cu oricine își dorește binele României și este dispus să contribuie la o schimbare reală a sistemului politic actual.

Această declarație vine într-un moment de frământări politice intense, în care partidele tradiționale își conturează strategiile pentru viitoarele alegeri, iar alternativele politice încep să capete mai multă tracțiune în rândul electoratului dezamăgit de actuala guvernare.

În aceeași intervenție, Victor Ponta a declarat că sprijină inițiativa lui Călin Georgescu privind boicotarea supermarketurilor care favorizează importurile în detrimentul produselor românești.

Fostul premier a criticat faptul că România a devenit o piață de desfacere pentru marile lanțuri comerciale din Uniunea Europeană, în timp ce producătorii locali sunt neglijați și sufocați de concurența externă.

„Sunt de acord. Cum e cu alimentele? În urmă cu exact 10 ani, atunci când s-a scăzut TVA-ul la alimente, România mai mult exporta decât importa, adică Dumnezeu ne-a dat o țară bogată, putem să mâncăm ceea ce producem noi.

În fiecare an, însă, mai mult am omorât producătorii români, am importat din alte țări din UE. E o problemă adevărată, dar care poate fi îndreptată, cu o singură condiție: să ai un plan de sprijin al producătorilor.

După care ai instrumente administrative, te duci la supermarket și zici: de ce iei merele din Polonia, nu din România? Cred că putem să facem chestia asta într-un an, doi maxim”, a explicat Ponta la România TV.