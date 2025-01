Călin Georgescu a acordat un interviu controversat influencerului american Jackson Hinkle, cunoscut pentru pozițiile sale conspiraționiste, pro-ruse și antisemitismul său.

În cadrul discuției, Georgescu a subliniat o serie de viziuni spirituale și sociale, poziționându-se ca un apărător al tradițiilor și valorilor românești în fața ceea ce consideră a fi o „agendă oligarhică” și schimbări globale profunde.

Georgescu a afirmat că lumea trece printr-un proces de transformare profundă, pe care l-a descris drept o „mare resetare”. Potrivit acestuia, acest val de schimbări nu afectează doar România, ci și alte națiuni din întreaga lume, inclusiv Europa, SUA, Africa și Asia. În viziunea sa, acest proces ar semnala sfârșitul dominației oligarhice.

În interviu, Călin Georgescu a vorbit despre ceea ce percepe ca fiind o bătălie fundamentală între „Divinitate și Diavol”, subliniind rolul credinței în Dumnezeu și al iubirii de patrie în viziunea sa. El a descris această confruntare ca fiind nu doar ideologică, ci una spirituală profundă, care definește valorile tradiționale ale românilor.

Georgescu a reiterat opoziția sa față de mișcarea „woke” și comunitatea LGBT, susținând că valorile sale sunt incompatibile cu aceste perspective moderne. De asemenea, el a criticat sistemul oligarhic, pe care îl consideră un obstacol în calea libertății și tradițiilor.

Jackson Hinkle, gazda interviului, este cunoscut pentru pozițiile sale pro-Trump și pentru legăturile sale cu guverne precum cele ale Rusiei și Chinei. Hinkle a fost invitat în aceste țări de organizații afiliate guvernelor, iar aparițiile sale pe rețelele de televiziune controlate de stat au fost criticate pentru promovarea unor perspective anti-occidentale.

Hinkle găzduiește emisiunea de televiziune web „Legitimate Targets with Jackson Hinkle” pe X (fostul Twitter). Este cunoscut pentru susținerea lui Vladimir Putin în războiul ruso-ucrainean și pentru opoziția sa față de Israel în conflictul Gaza-Israel.

