Într-un mesaj public, Sebastian Burduja a contestat afirmațiile lui Călin Georgescu. Totodată, a susținut că Ministerul Energiei desfășoară acțiuni pentru a asigura independența energetică a țării.

Burduja a susținut că ideile promovate de Călin Georgescu ar fi lipsite de suport tehnic și faptic. Ministrul a respins acuzațiile conform cărora România ar vinde lacuri străinilor sau ar importa gaze la prețuri ridicate din Ucraina, subliniind că astfel de inițiative nu ar exista și sunt interzise de Constituție.

De asemenea, el a respins și afirmațiile privind nocivitatea centralelor eoliene, susținând că acestea ar contribui cu aproape 19% la producția națională de energie.

„Mi se pare culmea culmilor că marele plan de țară al călărețului singuratic se numește “hrană, apă, energie ”. Despre hrană și apă nu comentez, dar despre energie e interesant să vedem ce spune cel care e mereu votat “masiv”. De ce masiv? Habar nu am, am observat ca așa comentează armatele de trolli…masive.

Ministrul Energiei a susținut că România ar fi pe cale să își dubleze capacitatea de producție energetică până în 2032, datorită unui program ambițios de investiții. Acest plan prevede atragerea a 14 miliarde de euro și dezvoltarea unor capacități noi de peste 17.000 MW, incluzând proiecte solare, eoliene, nucleare, pe gaz, hidro și de stocare. Burduja a subliniat că, doar în 2024, România și-a propus să adauge peste 2500 MW noi în centrale, după ce în 2023 s-a atins un record de 1200 MW.

În plus, ministrul a menționat proiecte emblematice precum centrala pe gaz de la Mintia, care va deveni cea mai mare din Europa, fiind finanțată integral din fonduri private.

„În energie, suveranism înseamnă să nu depindem de alții, să fim “prin noi înșine”. Și asta îmi doresc și eu. De aceea am lansat cel mai ambițios program de investiții în sectorul energetic românesc din ultimii 34 de ani, cu 14 miliarde de euro atrase de echipa mea și peste 17.000MW în diverse faze: 10.000MW solar și eolian, 2200MW nuclear, 3500MW gaz, 1000MW stocare, 500MW hidro. Anul acesta, vizăm peste 2500MW în centrale noi, după recordul de 1200MW de anul trecut.

Practic, dacă o ținem pe calea asta, România își va dubla capacitatea de producție până în 2032, și va avea energie mult mai sigură și facturi mult mai mici pentru români și pentru companiile românești. În plus, pe mandatul meu, nu am închis niciun grup pe cărbune, ba chiar am finalizat Grupul V Rovinari, după 10 ani de blocaje, și am salvat Complexul Energetic Valea Jiului”, a mai scris el.