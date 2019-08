Familia Luizei Melencu a avut o primă reacție la aflarea veștii că oasele aflate în pădure ar fi ale Luizei. Bunicul fetei a făcut, însă, o măsturisire care a cutremurat o țară întreagă.

În timp ce plângea în hohote, bunicul a povestit cum a încercat să ia pistolul unui jandarm și a vrut să se împuște.

„M-aș fi împușcat! Mai bine preferam să mor eu. Ce ați avut cu ea? Cu c e a greșit fata asta?”, a spus, printre lacrimi bunicul fetei.

El a vorbit și de telefoanele pe care le-ar fi primit, iar unul dintre cei care l-au contactat se presupune că ar fi fost chiar criminalul din Caracal. „Am salvat numerele. Am contactat după ce am purtat un scurt dialog cu persoana respectivă la 8.30 dimineața, am întrebat întrebat cine e și ce vrea și unde e Luiza. Mi-a spus că Luiza nu vrea…Dar toate au fost diversiuni”, a continuat bunicul fetei.

El a spus că persoana în cauză nu s-a prezentat și că ar fi spus că ar fi cineva din partea Luizei. Cel cu care a vorbit bunicul ar fi susținut că fata nu ar mai fi dorit să vină acasă.

Mama fetei a vorbit și despre varianta ca fata să fie plecată peste hotare. „Nu știu ce să zic, sper doar să fie în viață”.

Te-ar putea interesa și: