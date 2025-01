Victor Ponta a declarat miercuri seara că la alegerile prezidențiale din mai, Călin Georgescu ar trebui să aibă dreptul de a candida, subliniind că eliminarea unui candidat fără un temei juridic solid nu este democratică.

Fostul premier a precizat că limitarea accesului la alegeri ar trebui să fie justificată doar în cazuri clare, cum ar fi existența unei condamnări sau a unor dovezi solide care să arate că o persoană reprezintă un pericol pentru societate.

Întrebat dacă încearcă să atragă electoratul lui Călin Georgescu în cazul în care acesta nu va putea candida, Victor Ponta a răspuns că vrea să se adreseze alegătorilor care au fost dezamăgiți de actuala clasă politică.

„Eu am luat 5.400.000 de voturi în urmă cu 10 ani atunci când sincer cred că m-am grăbit, cred că nu eram făcut pentru această funcție. Tot atunci mai mult de 5.400.000 l-au votat pe domnul Iohannis și conform datelor științifice cam toți cei care l-au votat sunt astăzi foarte dezamăgiți, spun aoleu, ce greșeală am făcut, ne-am lăsat duși de un om al sistemului care a rămas și a aprofundat sistemul ăsta greșit.

Acolo dacă voi candida spre acei oameni vreau să mă îndrept. Eu nu candidez contra nimănui dacă voi candida, ci candidez pentru ceva. De câte ori s-a votat negativ, oamenii care au votat negativ au fost cei mai dezamăgiți”, a explicat Ponta.

Victor Ponta a mai spus că electoratul PSD nu îl va susține pe Crin Antonescu și că mulți dintre acești alegători s-ar putea îndrepta spre Călin Georgescu sau chiar ar putea alege să nu voteze. Fostul premier a caracterizat candidatura lui Crin Antonescu drept „fără șanse” și „o sfidare la adresa electoratului”.

„Atunci când s-a făcut alianța în decembrie, eu am susținut ca PSD să aibă să aibă funcția de prim-ministru. Am votat în Parlament Guvernul Ciolacu, însă, mai departe, vă spun un lucru: Chiar cunosc electoratul PSD, nu o să voteze cu Crin Antonescu. E posibil ca mulți dintre ei să meargă către Călin Georgescu, alții să stea acasă. E posibil și dintre votanții liberali, în special cei care trăiesc dintr-o activitate liberală, dintr-o activitate în zona privată, nu la stat, să întrebe, domnule, cum să votăm pe cineva care în viața lui a fost numai parlamentar, după care șomer și acum mai are pensie de parlamentar?

De asta, în sensul ăsta spun că eu cred că România, tocmai pentru că suntem într-o criză economică, socială și politică, ar avea nevoie de niște opțiuni. Nu cred, e o părere a mea și pot să fiu și împușcat pentru asta, dar mi-o susțin. Cred că este o candidatură absolut fără nicio șansă și e și un fel de sfidare la adresa electoratului, nu doar cel PSD-ist, a electoratului în ansamblu, care, sigur, are niște rațiuni. Domnule PSD a luat funcția de prim-ministru, asta e, susține candidatul PNL, dar domnul Bolojan, de exemplu, președintele PNL, care e un om gospodar, muncitor, cum vii cu un șomer să mi-l propui președinte? Sună ca naiba, categoric”, a mai spus Victor Ponta.