Bucurie mare în familia Elenei Udrea! Ce mesaj surprinzător a transmis logodnicul fostului ministru

"In urma deciziei Curtii Constitutionale, instanta de judecata din dosarul Elenei, a dispus astazi eliberarea ei. Mos Craciun pentru noi a venit mai devreme, iar Elena poate in sfarsit sa isi petreaca sarbatorile in libertate, alaturi de fetita ei. Sarbatori Fericite tuturor", a scris, joi, Adrian Alexandrov, logodnicul Elenei Udrea, pe Facebook.

Instanţa a hotărât, astăzi, suspendarea executării pedepsei în cazul fostului ministru Elena Udrea în dosarul "Gala Bute" şi eliberarea acesteia până la soluţionarea efectivă a contestaţiei.