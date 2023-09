Simona Halep nu a mai jucat de un an din cauza suspendării și încă nu a primit verdictul de la Sport Resolutions. Aceasta a fost audiată de tribunalul independent Sport Resolutions la finalul lunii iunie.

Totuși Simona Halep așteaptă în continuare să afle verdictul judecătorilor. Din acel moment au trecut două luni, o perioadă de așteptare neobișnuit de lungă. În acest context, sportivul John Millman (loc 341 ATP) i-a luat apărarea româncei și a subliniat că situația este rușinoasă.

În urma acestui mesaj, sportiva a reacționat și i-a mulțumit public pentru susținere.

Anterior, sportiva a făcut noi declarații despre starea în care se află după prăbușirea în ierarhia WTA și anularea verdictului Sport Resolutions în cazul ei de dopaj. Astfel, sportiva a arătat că este afectată din punct de vedere emoțional.

Potrivit acesteia, căderea a fost o lovitură grea, atât din punct de vedere mental, cât și emoțional.

„Contează mental și emoțional. Faptul că nu mai exist în clasament e o mare lovitură! Am muncit 20 de ani ca să construiesc acest clasament, an de an, fără pauză. Va fi ceva nou, ceva dureros”, a spus Simona Halep, conform Eurosport.