Amănunte de ultimă oră din interiorul cazului Caracal. S-a aflat cine a fost unul dintre complicii monstrului Gheorghe Dincă, menționat în declarația de vineri a procurorului-șef DIICOT. Acesta a dormit multă vreme în casa ororilor din Caracal.

Mâinile sale cu urme clare de arsuri produse de foc au atras atenția reporterilor încă din primele zile de investigație ale cazului. „Dormeam sub un șopron. Aveam un pat și dormeam acolo. (…) Am fost la el joi, am bătut cu o piatră în poartă că el nu prea auzea. A răspuns și a venit la poartă și l-am întrebat daca strangem fânul. El a zis să mă duc să-mi iau mâncarea de la cantina socială și să-l caut vineri, după ora 4.00”, a spus bărbatul, conform Antena 1.

Acesta neagă că arsurile ar fi de la foc. Spune că că de la soare este ars pe mâini.

Procurorul-șef al DIICOT, Felix Bănilă, a anunțat vineri că s-au dispus expertize genetice în privința unei persoane din anturajul lui Gheorghe Dincă.

Este vorba despre un bărbat pe nume Ștefan Risipiceanu. Potrivit lui Felix Bănilă, în acest dosar a fost extinsă urmărirea penală și pe numele soției monstrului din Caracal, Elena Dincă.

Familia Luizei Melencu este cea care a depus o plângere care o vizează pe soția lui Gheorghe Dincă. „Tot în 7 august 2019, s-a dispus specialiștilor din Institutul Național de Criminalistică stabilirea profilului genetic al unei persoane din anturajul inculpatului, Risipiceanu Ștefan, și compararea profilului genetic determinat al acestuia, precum și a profilelor genetice ale inculpatului și victimelor cu profilele genetice rezultate din examinarea firelor de păr, a urmelor de contact și a mai multor obiecte purtătoare de urme, ridicate din casa și autoturismul inculpatului” a spus Felix Bănilă.

Gheorghe Dincă a recunoscut că le-a rpit, violat, sechestrat și ucis pe tinerele Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu.

