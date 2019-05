Călin Popescu Tăriceanu este presat să renunțe la parteneriatul cu PSD.

Potrivit unor surse citate de Antena 3, foarte mulți lideri politici și parlamemntari pun presiune în acest moment pe Călin Popescu Tăriceanu să iasă de la guvernare. Nemulțumirea este legată de scorul catastrofal luat la europarlamnetare, când ALDE nu a reușit să treacă pragul electoral.

Cei din ALDE pun rezultatele pe seama PSD și a faptului că guvernarea Dăncilă e catastrofală iar ALDE a fost cel care a decontat. Mai precis, aceștia vor să facă opoziție alături de Victor Ponta și Pro România.

Mâine, liderii se vor reuni pentru a face o analiză, în urma rezultatelor de duminică, însă o ieșire de la guvernare este greu de crezut. Ar înseamna ca miniștrii să renunțe la funcții, iar primarii ALDE să renunțe la resurse. În plus, aflat în opoziție, ALDE este în pericol de a nu mai fi vizibil.

Dacă ALDE se retrage, PSD nu va mai avea majoritate, mai ales că nici UDMR nu mai estre dispus să-i sprijine pe social-democrați.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat informația la Antena 3:

”Dacă ALDE trece în Opoziție în acest moment dispare ca partid. Ce mai avea ALDE, 4,6%, avea fiindcă mai au structuri în teritoriu, niște miniștri, zone de interes pentru liberalii din ALDE. În momentul în care treci în Opoziție, nu se mai văd. Până la parlamentare, mai e un an și jumătate, va fi greu. În plus, dacă trec în Opoziție, nu m-ar mira să-l văd executat și pe dl Călin Popescu Tăriceanu, că are și dânsul venit de nicăieri, în pending la Senat, atârnă”.

