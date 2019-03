Boala lui Liviu Dragnea dă peste cap planurile PSD. ”Acum am plecat de la spital. Am fost să îl vizitez. Părerile doctorilor sunt împărțite, Doi specialiști spun că nu e nevoie de intervenție chirurgicală, alți doi spun că e nevoie de două operații. În seara asta și mâine dimineață se mai fac analize și se va stabili. După ce a făcut RMN, doctorii l-au internat pe loc. Doctorii vor stabili ce vor face. După el, ar fi plecat din spital chiar din această seară. E o dublă hernie de disc și ar și o problemă în zona cervicală. Va trebui să stea la pat în zilele următoare, vom opri turneul național. Nu vom mai merge la Sibiu, Cluj și Brașov. O să amânăm și anunțarea candidaților la europarlamentare, amânăm tot săptămâna asta. Mâine trebuia să avem un BPN. Amânăm tot, și CEX-ul care putea să aibă loc marți sau joi. Săptămâna aceasta facem centralizarea semnăturilor strânse, cred că o să depunem 1.300.000. El a zis că cu două creme și un spray se face bine. Lucrurile s-au acutizat, are dureri de vreo lună de zile.”, a spus Codrin Ștefănescu, secretarul general al PSD, citat de stiripesurse.