Anunțul Ralucăi Turcan

„Am intrat în linie dreaptă pentru a valorifica fiecare euro pus la dispoziție de UE. Ca atare, am emis ordonanțe de urgență care urmăresc:

1. Crearea completurilor specializate pentru achiziții publice;

2. Schimbarea perioadelor de soluționare a contestațiilor;

3. Descentralizarea managementului fondurilor europene;

4. Rezerve de implementare a proiectelor în derulare, pentru situații neprevăzute;

5. Derularea și finanțarea variantelor ocolitoare de transport de către autoritățile locale;

6. Instituirea programului național de introducere a alimentării cu gaze naturale în localitățile care se încălzesc cu combustibil solid.

Guvernul Orban a demonstrat în numai trei luni că poate atrage fonduri europene în interesul românilor. Am salvat 600 de milioane de euro pe care România risca să-i piardă când am preluat guvernarea și am atras în plus 400 de milioane de euro. Prin deciziile luate, ne asigurăm că, din viitorul buget european, vom putea construi spitale, școli și drumuri”, a transmis marți seară vicepremierul Raluca Turcan.

Cabinetul Orban a venit marți cu o avalanșă de ordonanţe de urgenţă din toate domeniile, de la sănătate şi educaţie, până la finanţe şi fonduri europene.

Te-ar putea interesa și: