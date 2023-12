Guvernul a aprobat creșterea alocării bugetare pentru dezvoltarea învățământului dual

Luni, pe data de 18 decembrie, reprezentanții Ministerului Educației au anunțat că Guvernul a aprobat creșterea alocării bugetare de peste 250.000 de lei, pentru dezvoltarea învățământului dual. La noi în țară, urmează să existe 29 de campusuri pentru învățământ dual în cele opt regiuni de dezvoltare.

Potrivit sursei citate, „Guvernul României a aprobat, prin Memorandum, creşterea alocării bugetare cu peste 250 de milioane de euro pentru apelul de proiecte aferent Reformei 4, Investiţiei 6, din componenta de educaţie pe PNRR, privind dezvoltarea consorţiilor regionale şi a campusurilor profesionale integrate”.

Reprezentanții Ministerului Educației au adăugat că implementarea învățământului dual „reprezintă o măsură ce va conduce la recredibilizarea semnificativă a rutei educaționale profesionale, reconectând rapid mediul privat la cel universitar”.

Potrivit sursei citate, în cadrul parteneriatelor privind dezvoltarea campusurilor de învățământ dual fac parte:

În comunicat se mai menționează și alte măsuri pentru dezvoltarea învățământului dual în România, precum:

De asemenea, Raluca Turcan a anunțat că bugetul pe 2024 pentru Ministerul Culturii a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din Parlament.

Proiectul Guvernului propune alocarea la creditele bugetare a sumei de 1,370 miliarde lei, înregistrând o creștere de 12,04% față de anul curent, La creditele de angajament, s-a înregistrat suma de 1,888 miliarde lei, în creștere cu 33,42%.

Raluca Turcan a spus că în 2022, Ministerul Culturii a avut o execuţie bugetară de aproape 99%.

„Aşadar, nu am irosit niciun ban, ci am utilizat cu maximă chibzuinţă fiecare leu din buget. Mai mult, în ultimele şase luni din 2023 am deblocat proiecte de investiţii care trenau de ani de zile, am făcut toate demersurile pentru a onora obligaţii asumate de Minister, care nu fuseseră încă acoperite, am găsit soluţii pentru a stimula sectoarele creative, pentru a menţine instituţiile de cultură alături de publicul lor şi pentru a creşte accesul oamenilor la cultură.

Am convingerea fermă că orice leu folosit pentru cultură nu este un leu cheltuit, ci unul investit şi că acel ‘return on investment’ care nu poate fi cuantificat în cultură cu certitudine, aşa cum se întâmplă cu investiţiile în alt gen de proiecte, înseamnă multiplicarea exponenţială a beneficiului prin aceea că asigură României generaţii viitoare mai educate şi mai instruite şi certitudinea prezervării unui patrimoniu cultural a cărui valoare creşte în timp.

Aşadar, orice majorare a bugetului este binevenită, pentru că ne oferă posibilitatea să deschidem noi căi în abordarea politicilor culturale. De pildă, un obiectiv major este să asigurăm acces la cultură către cât mai mulţi consumatori, din toată ţara, şi să orientăm produsele culturale către tineri”, a declarat ministrul Culturii.