Cea mai proastă veste pentru România. Accidentarea Simonei Halep este extrem de gravă. Cea mai bună jucătoare de tenis din România nu va putea participa la Olimpiadă. Anunţul a fost făcut de către şeful COSR, Mihai Covaliu.

Simona Halep s-a retras de la Olimpiadă

Simona Halep s-a decis să nu participe la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Accidentarea de la gamba stângă i-a frânt visul Simonei. Mihai Covaliu, presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman a dat teribila veste intr-o interventie la Televiziunea Romana.

“Simona Halep nu va participa la Jocurile Olimpice,” a declarat Covaliu in cadrul emisiunii Tema Zilei, anunt care consemneaza al treilea eveniment major ratat de actualul numar 3 WTA, dupa Roland Garros si Wimbledon.

Visul Simonei Halep s-a spulberat

Astfel, visul Simonei Halep de a câştiga o medalie olimpică pentru România s-a spulberat. Participarea la Olimpiada si visul de a cuceri o medalie pentru Romania reprezentau principalele obiective ale acestui an calendaristic, insa Halep se vede nevoita sa isi prelungeasca cariera cu minim 4 ani pentru a isi mentine vii sansele de a castiga o medalie olimpica.

Jocurile Olimpice din 2024 vor avea loc la Paris, iar probele de tenis vor fi derulate in complexul Stade Roland Garros, lucru care ar putea sa o motiveze pe Simona Halep, care a iesit campioana in turneul de mare slem de la Paris atat in proba de junioare, cat si la senioare, in 2018.

Simona Halep a ratat deja mai multe turnee din cauza accidentării la gamba stângă. Cele două turneee de Mare Şlem de la Roland Garros şi Wimbledon, dar şi cel de la Roma, acolo unde s-a retras prima dată din cauza accidentării.