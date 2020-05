-Din capul locului trebuie sa va spun ca Romania nu a fost pregatita pentru a se confrunta cu acest pericol. Nu am avut stocuri strategice, structurile de sanatate publica, directiile și multe spitale nu au fost pregatite pentru a face fata unei astfel de provocari.

-Am avut o abordare preventiva. Guvernul si autoritatile au luat masuri inainte ca alte tari sa ia astfeld e masuri si inainte sa existe avertismente care sa forteze guvernul sa ia astfel de masuri, Readuc aminte ca guvernul a inceput batalia cu COVID-19 inainte de starea de urgenta din 15 martie. Am inceput sa luam masuri inca de la izbucnirea epidemiei din China, care au adus multe critici la acea vreme.

-A trebuit sa ne mobilizam si sa luam masuri din mers, sa perfectionam mecanismele si sa intarim capacitatea institutiilor implicate in batalia contra COVID-19. S-a facut un efort urias, inclusiv politico-diplomatic, pentru a putea sa efectuam contractele, fie prin ONAC, Unifarm sau alte institutii publice. Lucrurile sunt acum sub control si am ajuns in situatia de a sustine gesturi de umanitate cum este Republica Moldova.

-Am pornit de la cateva laboratoare de testare si cateva sute de teste zilnic. Azi sunt puse in functiune 60 de centre de testare iar capacitatea de testare este de 11 mii de teste si sunt inca 17 centre in curs de acreditare. Nu este vorba de teste rapide.”

-Am luat masuri care nu au fost populare dar care si-au facut efectul. Am interzis exportul unor medicamente si echipamente necesare in lupta contra COVID-19. In ceea ce priveste tratamentul pentru COVID-19 am avut momente in care am fost aproape de limita de tartare si am facut eforturi pentru achizitia tratamentelor necesare. In urma unei donatii punem la punct sistemul de donare de sange de la pacientii vindecati si putem sa spunem ca lucrurile sunt foarte bune si nu avem lipsuri in ceea ce priveste medicamentele necesare in lupta cu COVID-19

-Orice restrictie am impus-o, toate deciziile au fost luate numai pentru a proteja santatatea romanilor si pentru a putea salva vieti ale cetatenilor romani. Le-am luat pentru ca a fost necesar nu pentru ca mi-a facut placere. Acolo unde au fost luate mai tarziu in Europa nu au putut sa stopeze raspandirea. Aceste masuri au un caracter temporar, au fost dispuse doar pentru reducerea riscului de raspandire.

-Dupa 15 mai ne propunem sa eliminam gradual restrictiile. Aceasta reducere se va face acolo unde prezinta cel mai mic risc epidimiologic. Pentru fiecare ridicare de restrictii vom astepta o perioada, cam de 15 zile, perioada in care se manifesta virusul.

-Vom impune un set de reguli in ceea ce priveste transportul public, in ceea ce priveste activitatea in institutii publice sau private.

-Orice activitate economica pentru care riscul nu era mare am permis desfasurarea ei. Dupa cum vedeti nu s-au inchis santierele. Am permis toate activitatile economice necesare pentru economie si a caror restrictie ar putea afecta economia foarte grav. Fata de previziunile unor analisti privitor la caderea economica lucrurile stau mai bine decat ne asteptam.

-Incasarile la bugetul de stat, scaderile, sunt mai mici decat previziunile. Acest lucru se datoreaza si masurilor economice pe care le-am adoptat.

-Am permis universitatilor sa utilizeze excedentele doar pentru investitii.

-Printre principalele masuri economice se numara si programul IMM Invest, un program de garantare si subventionare a dobanzilor pentru IMM-uri

-Am decis sustinerea angajatilor prin plata somajului tehnic

-Am adoptat masura suspendarii platii ratelor la credite. Adresabilitatea acestei masuri a fost cea mai larga. Este vorba de peste 200.000 de mii de persoane fizice si juridice care beneficiaza de aceasta.

-Am scutit de plata impozitelor speciale pe perioada starii de urgenta, pana la redeschiderea activitatii in HORECA.

-Am ridicat presiunea de pe companii si persoane fizice in ceea ce priveste popririle si executarile silite.

-Avem posibilitatea de a obtine finantare de la BM și BERD. BERD a decis deja sustinerea unui program in valoare de 4 miliarde de euro. Putem apela la credite la BEI si implicarea acesteia in diferite proiecte.

-Pilonii relansarii economice se vor baza pe investitii publice si private.

-Vom adopta un act normativ asemanator IMM Invest pentru companiile mari. Vrem sa sustinem aceste companii si in curand va deveni operational o schema de ajutor de stat pentru companiile din energie electrica.

-Incercam sa mobilizam din fonduri europene o suma cat mai mare pentru IMM-uri, mai ales in proiecte de investitii

-Ne gandim la constructia unui fond de investitii. Avem modelul dezvoltat de polonezi care a plecat cu o capitalizare de la stat, a fost listat pe bursa, iar intrumentul va fi gandit pentru sustinerea anumitor domenii in care putem sa fim competitivi.

-Vom sprijini companiile sa angajeze oameni care azi nu au locuri de munca prin masuri active. Persoanele peste 50 de ani sunt mai greu angajate si vom folosi o masura activa pentru angajarea acestora și vom avea o grija si pentru sustinerea tinerilor absolventi.

Răspunsuri la întrebări

Vor fi mentinute amenzile maxime si pentru ce vor exista acestea?

Vom reflecta asupra acestei decizii. Nu am luat deocamdata nicio decizie.

Luati in calcul o reforma a aparatului bugetar?

Am facut deja reforma, multe activitati se desfasoara deja online.

MS vineri a lansat o licitatie pentru echipamente pentru aceasta perioada. La 15:16 a fost lansata iar termenul pentru firme a fost azi la 16:00. Este normal?

Este o achizitie in regim de urgenta. Este vorba de o achizitie pentru Republica Moldova iar acest lucru se poate realiza. Obiectivul nostru este ca intr-un termen cat mai scurt sa-i putem ajuta pe fratii nostri de peste Prut.

Nu exista suspiciuni?

Sa vedem cum se va finaliza achizitia. Achizitii s-au facut de ONAC, sunt transparente si cele realizate de ministere. Este si Unifarm care a realizat achizitii intr-un regim de competitivitate uriasa.

Ati demarat o analiza alaturi de MS si care sunt principalele deficiente la sistemului sanitar? Pregatiti o reforma a sistemului sanitar?

Dupa acest prim val al epidemiei vom lua masuri in domeniul sanatatii publice. Au fost evidentiate cateva lucruri care au fost vazute cu ochiul liber. Avem multe probleme in domeniul sanatatii. Vom lua măsuri în domeniul sănătății publice. Reorganizarea spitalelor, respectarea regulilor care există, dar nu sunt respectate și aplicate. Sunt multe lucruri care trebuie îmbunătățite în sistemul medical.

Cum vedeti ideea unui stoc tampon de medicamente pentru 1 an de zile?

Nu sunt calificat sa raspund la aceasta intrebare. Puneti aceasta intrebare celor din MS.

Care ar fi masurile de relaxare pentru economie in perioada urmatoare?

Vom deschide comertul cu exceptia mall-urilor. Oamenii vor putea sa cumpere si se va stimula productia. Si hotelurile vor fi deschise dupa 15 mai. Restrictii vor ramane la cafenele, restaurante, baruri. Va mai trece un timp pana acestea vor fi redeschise.

Deplasarea in afara localitatii va fi permisa doar in baza unor anumite motive: deplasari de serviciu, la rude, la activitatile agricole. Va exista si o relaxare si in aceasta privinta.

Veti restrange dreptul la circulatie prin OUG?

Nu as vrea sa intru intr-o dezbatere constitutionala. Avem la dispozitie dupa starea de urgenta, in cadrul starii de alerta, o serie de masuri. Aceste restrictii apara sanatatea fiecaruia dintre noi, chiar daca exista o mare presiune. Pentru orice masura de relaxarea va fi studiat impactul epidemiologic. Nu trebuie sa renuntam la toate rigorile de comportament care au permis o raspandire asa mica a virusului.

Romania este una din tarile care nu a atins varful pandemiei. Cum ati hotarat cateva masuri de relaxare?

Suntem pe plafon cu o usoara tendinta de descrestere. Nu pot sa spun ca am trecut de varf dar am trecut de Paste cu bine si ne-a ajutat si vremea si nu s-a dus lumea in spatii verzi si zone turistice si am trecut cu bine si de 1 mai. 15 mai e o data potrivita in functie de evolutia cazurilor.

Cum vom circula intre localitati, vom avea nevoie de declaratie?

Acest lucru urmeaza sa-l stabilim.

15 septembrie este data la care se incepe scoala?

Depinde de evolutia epidemiei. Trebuie sa fim pregatiti pentru orice situatie. Trebuie deocamdata sa oferim fiecarui copil sansa de a avea acces la cursurile online si sa ajutam scolile sa poata permita organizarea acestor cursuri.

Cand vor fi reluate zborurile si in ce conditii?

La nivel european e o discutie despre acest subiect. Nu poate fi un act unilateral al Romaniei pentru ca cele mai multe conexiuni le avem cu tarile europene. Se pune la punct un plan si conditiile la nivel european.

Bacalaureatul va incepe pe 22 iunie?

In discutiile pe care le-am avut, examenele se vor da pana la termenele la care au fost stabilite. Eu nu am alta informatie.

Ce se va intampla cu pensiile si alocatiile?

In conformitate cu pactul de stabilitate dupa primele 6 luni ale fiecarui an Ministerul Finantelor trebuie sa prezinte un raport la starea economiei si bugetului. In functie de raport vom lua deciziile care se impun. Cu siguranta vom creste pensiile. Obiectivul este sa le crestem dar pe toata perioada pe care trebuie sa le crestem.

De ce nu sunt redeschise zonele unde sunt putini bolnavi, anumite judete?

Masurile le vom lua unitar la nivel national. Trebuie sa te uiti si la populatia judetului si la aria de raspandire.