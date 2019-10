Acum, președintele Klaus Iohannis trebuie să numească un nou premier. Șeful statului va anunța luni cine îi va lua locul Vioricăi Dăncilă.

Surse ale postului Realitatea TV precizează că Ludovic Orban va fi desemnat pentru această funcție. Vor fi 15 ministere, se merge pe Executiv minoritar și se încearcă să se obțină votul de încredere al Parlamentului.

Liderul PNL a declarat că liberalii își vor asuma guvernarea dacă nu se ajunge la un consens pentru anticipate:

”Am prezentat mandatul acordat de PNL. Pozitia PNL e foarte clara. In cazul in care exista posibilitatea unui acord in vederea anticipatelor, noi sustinem revenirea la popor. In cazul in care acest lucru nu va fi posibil si in cazul in care ne va solicita Presedintele sa formam Guvernul, PNL este pregatit sa isi asume raspunderea.

Despre alti posibili parteneri de guvernare: Suntem la debutul consultarilor, vom urmari pozitiile exprimate de partide la consultari. Formatiunile care au contributi la caderea guvernului PSD sa continue un proiect comun. Propunerea PNL de premier sunt subsemnatul. Asteptam decizia Presedintelui. Daca vom fi chemati sa formam guvernul vom discuta cu toti posibilii parteneri si vom veni cu un program de guvernare. PNL e pregatit sa preia guvernarea de mult timp.

Sunt extrem de riguros in respectarea legii, democratiei, statutului PNL, imi respect toti colegii, din aceasta cauza nu vehiculez nume de ministri. Voi prezenta public o lista a cabinetului numai dupa decizia forului statutar PNL si a discutiilor cu alte partide.”, a declarat liberalul.

