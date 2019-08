Criminalul din Caracal, Gheorghe Dincă se pare că are și cont de Facebook. Antena 3 a descoperit contul acestuia care a fost deschis se pare în urmă cu câțiva ani pe numele de George Dincă.

Un vecin al suspectului l-ar fi ajutat pe Dincă să facă acest cont.

Criminalul nu are poză la profil și are foarte puțini prieteni, printre care vecini săi și câteva tinere. Acesta nu are la vedere informații cu privire la locul în care trăiește, unde lucrează sau data nașterii.

Gheorghe Dincă este prezent, alături de avocatul său și participă joi la percheziția informatică. Anchetatorii au de verificat aparatura ridicată din casa groazei, precum laptopul acestuia și aparatul de fotografiat.

