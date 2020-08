Primăria Municipiului București a fost informată astăzi, 07 august, prin adresa nr. 45847/07.08.2020 a Trezoreriei Municipiului București, despre depunerea dosarului de executare nr. 202/EP/2018 emis de BEJ Peticaru Eduard, debitor Municipiul București prin Primar General, creditor fiind Constanda Costică, Constanda Maria.

Primarul General, Gabriela Firea, transmite că toate proiectele de importanță majoră sunt în pericol din această cauză. Aceasta precizează că va supune aprobării la următoarea ședință a Consiliului General al Municipiului București un proiect care să remedieze această situație.

„În acest moment, conturile Primăriei Capitalei sunt blocate, iar proiecte de importanță majoră pentru dezvoltarea Bucureștiului sunt puse în pericol. Mă refer aici la obiective de investiții precum Spitalul Metropolitan, Pasajul Ciurel, Pasajul Doamna Ghica sau Prelungirea Ghencea.

Este o situație dificilă pentru București, trebuie să punem în aplicare o sențintă definitivă și irevocabilă a instanței, pronunțată în anul 2019, după procese care au durat 20 de ani. Sunt decizii pe care nu le-am luat noi, dar pentru care trebuie sa plătim.

Municipiul București trebuie să-i returneze lui Costică Costanda 115 milioane euro, ceea ce reprezintă 20% din bugetul anual al Capitalei.

Deși am luat toate măsurile prevăzute de legislația în vigoare și am făcut deja plăți eșalonate de aproximativ 17 milioane euro, am ajuns în situația în care Costică Constanda a pus poprire pe conturile Municipiului București.

Pentru a ieși din această situație de criză, voi supune din nou aprobării CGMB, în următoarea ședință, un proiect de hotărâre care să remedieze această problemă”, a declarat Gabriela Firea.

Reamintim faptul că, pentru a putea respecta sentința definitivă și irevocabilă în procesul cu Costică Constanda, Primarul General a supus spre aprobare, în patru ședințe succesive ale Consiliului General al Municipiului București, un proiect de hotărâre prin care să se reducă suma totală datorată cu aproximativ 40%.

Proiectul de Hotărâre a fost respins de fiecare dată, iar pentru a fi aprobat era nevoie de votul a 2/3 din numărul total al consilierilor generali.

Din bugetul Municipiului București sunt suportate cheltuieli de importanță strategică privind alimentarea cu energie termică, transportul în comun, iluminat public, funcționarea celor 19 spitale aflate în coordonarea Municipalității, proiectele de investiții în infrastructură, dar și altele.

Sursă foto: INQUAM/Alexandru Bușca.