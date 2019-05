Florian Coldea a făcut o serie de declarații după ce a fost audiat la Secția de investigare a magistraților. El a spus că nu poate face comentarii cu privire la conținutul discuțiilor.

„SRI a fost implicat în operațiunea de identificare și localizare și aducere în tară a lui Nicoale Popa și a fost considerată o operațiune de succes”, a spus Coldea. El a spus că această acțiune a reflectat cooperarea bună între serviciile de informații și autoritățile și instituțiile de aplicare a legii. „Cooperare despre care am constatat că deranjează pe foarte multe persoane și toată lumea face eforturi disperate ca practic această cooperare să afecteze, într-un fel sau altul capacitățile României de aplicare a legii. În altă ordine de idei, pe scurt, o singură observație în ceea ce o privește pe doamna Laura Codruța Kovesi, personal, nu am luat la cunoștință de vreo activitate care să fie infracțiune și nici la nivelul instituției nu am obținut informații cu privire la posibile infracțiuni sau date în acest sens.” , a spus fostul prim-adjunct al SRI

El a evitat să spună ce căutau doi ofițeri de la SRI în respectiva aeronavă.

