Bombardamente lângă granița cu România! În cursul zilei de miercuri, 6 septembrie, Rusia a lansat un nou atac asupra Ucrainei. Acesta a fost îndreptat către Kiev și regiunea Odesa.

Atacul asupra regiunii Odesa a ținut trei ore. În acest timp, mai multe instalații agricole și portuare au fost avariate. De asemenea, mai multe incendii au avut loc la Izmail, unul dintre cele mai importante porturi ucrainene. De aici se exportă cereale.

Informațiile au fost oferite de către Oleh Kiper, guvernatorul din Odesa.

Being defeated in Robotyne-Verbove and near Bakhmut, Russia resorted to terror attacks on #Kyiv and #Izmail port, Odesa (not Odessa), using Iranian drones. #RussiaIsATerroristState #RussiaisATerroistState #RussiaIsANaziState #RussianWarCrimes #Rusia #Russie #Iran #IRGCterrorists pic.twitter.com/m414rcg3bW

— Herry (@HerryRodinNapit) September 6, 2023