Angajații din agricultură și industria alimentară sunt exceptați de la contribuția aferentă Pilonului II

„Posibila exceptare a unor noi categorii de salariaţi – cum ar fi cei din agricultură şi/sau industria alimentară – de la contribuţia aferentă Pilonului II reprezintă o tendinţă care nu este benefică pentru viitorii pensionari şi care nu trebuie încurajată deoarece merge în direcţia opusă încurajării economisirii pe termen lung a populaţiei, precum şi împotriva angajamentelor europene ale României, cuprinse în PNRR.

Potrivit reformelor la care România s-a angajat faţă de Uniunea Europeană prin PNRR, regimul de excepţii fiscale introdus în domeniul construcţiilor de OUG 114/2018 trebuie eliminat integral din legislaţie până în primul trimestru din 2025 (jalon PNRR), nicidecum extins la alte categorii de salariaţi”, a transmis Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) într-un comunicat de presă.

Potrivit specialiștilor economici, exceptarea de la plata contribuţiei la Pilonul II de pensii private ar fi pentru angajații din domeniul construcţiilor „un cadou otrăvit”, respectiv „posibilitatea cheltuirii azi a unor sume derizorii în locul acumulării sustenabile şi fructificării prin investiţii pe termen lung a acestor bani, aşa cum Pilonul II a dovedit deja că furnizează pentru cei 7,8 milioane de români”.

700.000 de muncitori din domeniul construcțiilor NU au beneficiat de contribuțiile Pilonului II

În ultimii trei ani, peste 700.000 de muncitori din sectorul construcţiilor nu au beneficiat de contribuţii de peste 1,9 miliarde de lei la Pilonul II.

„De asemenea, România s-a angajat în cadrul PNRR (jalon aferent primului trimestru din 2022) să majoreze contribuţia pentru Pilonul II de pensii private de la 3,75% la 4,75% începând cu 1 ianuarie 2024.

Posibila exceptare a unor noi categorii de salariaţi de la plata contribuţiei la Pilonul II de pensii contravine astfel direcţiei europene asumate de România pentru consolidarea şi sustenabilitatea Pilonului II.

Reamintim pe această cale că salariaţii României au primit până acum contribuţii cu 20 de miliarde de lei mai mici în Pilonul II, în perioada 2009-2022, din cauza nerespectării prevederilor iniţiale ale Legii 411/2004”, scrie în comunicatul de presă.

În februarie 2022, fondurile private de pensii aveau 7,834 milioane de participanţi

Între 2016 și 2021, peste 50.000 de români au beneficiat de sumele acumulate în contul de pensie privată Pilon II, majoritatea fiind rude ale unor contribuabili fie decedați, fie pensionați pe caz de boală.

Astfel că suma totală plătită de către administratorii români în perioada respectivă este 660 de milioane de lei, iar numărul beneficiarilor a crescut de la 675 (2016) până la 19.000 (2021).

În plus, suma medie încasată în 2018, primul an în care numărul plăţilor a fost unul apreciabil, a fost de sub 7.500 de lei, ajungând la 13.200 de lei (2021), conform datelor disponibile pe website-ul oficial al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

La sfârșitul lui februarie 2021, fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 88,47 miliarde de lei, iar în februarie 2022, aceleaşi fonduri aveau 7,834 milioane de participanţi, potrivit informațiilor transmise de ASF.

Pe Pilonul II sunt active următoarele fonduri de pensii: