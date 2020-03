Un cunoscut afacerist din Piatra Neamț a decedat aseară, din cauza infecției cu coronavirus. Bărbatul avea 70 de ani și este al treilea mort din România, din pricina coronavirusului. Acesta suferea deja de afecțiuni cronice precum hipertensiune și diabet.

Mai exact, este vorba despre Vasile Ouatu fostul patron al clubului de volei feminin ”Unic Piatra Neamț”. Afaceristul a fost și viceprimar al municipiului Piatra Neamț în perioada 2004-2008.

”A fost confirmat pozitiv în data de 19 martie 2020 și în data de 20 martie 2020 transferat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Pacientul avea afecțiuni cronice preexistente (diabet, hipertensiune arteriala). În urma anchetei epidemiologice nu s-a constat istoric de călătorie sau contact cu o persoană infectată.”, se arată într-un comunicat emis de Grupul de Comunicare Strategică.

Potrivit anumitor informații, se pare că Ouatu ar fi intrat în contact cu purtători de coronavirus. Acesta a fost la un concurs de dans, unde au fost depistate cu noul coronavirus și alte două persoane. Ulterior, fostul om de afaceri a organizat mese festive la propriul restaurant din centrul orașului.

Vasile Ouatu a refuzat testul pentru depistarea coronavirusului

Pe data de 10 martie, Vasile Ouatu avea deja simptome, iar pe 17 martie acesta ar fi refuzat internarea. S-a prezentat la spital pe 19 martie, însă starea lui se agravase.

Apropiații acestuia susțin că Ouatu s-a internat în momentul în care i s-ar fi spus că are pneumonie, însă până atunci a refuzat să meargă la spital. Pe 18 martie, bărbatului i s-a făcut dosar penal cu suspiciunea de refuzare a testării pentru coronavirus.

„Cauza penală a avut ca obiect sesizarea din oficiu a organelor de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Piatra-Neamț referitor la faptul că, în data de 17.03.2020, în jurul orelor 21.00, un bărbat de 70 de ani, din Piatra Neamț, transportat cu un echipaj de ambulanță la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț – Secția de Boli Infecțioase, a refuzat prelevarea probelor biologice pentru diagnosticul infecției cu noul coronavirus.”, Comunicatul Parchetului.

„Copiilor li s-a părut că nu mă simt bine şi m-au dus la dracu, la UPU“

Revoltat că a fost dus cu forța la spital de către familia sa, Vasile Ouatu spunea: „N-am nici un coronavirus nimic, hai să vezi că sunt acasă, bine mersi!“. Dar, pe 17 martie, familia acesta a fost dus la Centrul de Primiri Urgenţe de la Spitalul Judeţean Neamţ, informează adevărul.

„Nu am nimic! Copiii ăştia, m-au luat că li s-a părut lor că nu mă simt prea bine şi m-au dus la dracu’, la UPU! Acolo mi s-au recoltat analize, nu am febră, nu tuşesc, nu strănut, nu-mi curge nasul. Am suspectat ceva la plămâni şi uite ce-a ieşit!“, mai spunea Vasile Ouatu.

Pe 19 martie, Vasile Ouatu a fost confirmat cu coronavirus și dus la Spitalul de Boli Infecţioase Sfânta Parascheva Iaşi. Patru zile mai târziu, bărbatul s-a stins din viață.

