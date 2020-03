În contextul extinderii măsurilor luate pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus Covid-19, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a început o amplă campanie de verificare a modului în care acestea sunt aplicate, în marile lanțuri de magazine.

Astfel, pe 22 martie 2020, o echipă de inspectori ai Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) București-Ilfov, coordonată de Eduardt Cozminschi, Președinte și Paul Anghel, Director General, au început verificările în câteva dintre unitățile de comercializare ale marilor retaileri din zona Capitalei.

Controalele au relevat faptul că, cel puțin până acum, magazinele au aplicat măsuri diverse menite să prevină răspândirea vrusului Covid-19 și să protejeze sănătatea consumatorului, în timpul actului comercial.

Echipele ANPC au verificat până acum magazinele de tip cash & carry, Metro și Selgros, Carrefour, Profi, Kaufland, Lidl și Mega Image, unde au constatat că au fost luate următoarele măsuri:

– cărucioarele de cumpărături sunt igienizamte si dezinfectate de mai multe ori pe zi;

– sunt puse la dispoziția clienților mănuși de unică folosință și materiale pentru dezinfectarea mâinilor și a cărucioarelor înainte de intrarea în magazin;

– la Metro, la “Intrare Clienti”, este verificată temperatura corporală a cumpărătorilor, accesul în magazine fiind permis doar în cazul în care aceasta nu este febrilă, iar pentru angajați, acest tip de verificare se realizează la intrarea specială “Acces Personal” (unde se colectează și declaratia individuală pe propria răspundere a acestora, în legătură cu starea lor de sănătate);

– au fost montate panouri din plexiglas transparente pentru a proteja angajații de la “Intrare Clienți”, precum și pe cei de la casele de marcat, care intră frecvent în contact cu clienții și au risc de apropiere sub limita specificată de autorități;

– au fost plasate informări privind metodele de prevenire a contaminării atât la intrarea în magazine, cât și pe linia caselor de marcat și, în paralel, sunt difuzate frecvent anunțuri audio cu mesaje în acest sens;

– au fost aplicate marcaje speciale pe podea, care delimitează zonele de protecție individuală pe linia caselor de marcat, astfel încât să fie preîntâmpinată apropierea perosanelor una de alta sub limita recomandată de autorități;

– angajații au fost dotați cu măști, mănuși, vizier sau ochelari de protecție;

– casele de marcat și zonele de lucru (birouri, recepție marfă, livrari, etc.) au fost dotate cu distribuitoare de materiale de dezinfecție;

– a fost intensificată activitatea de curățenie, în cadrul magazinelor, personalul specific fiind dotat cu dispozitive de dispersie în masă a materialelor dezinfectante (atomizoare electrice sau manuale)

– a fost delimitată zona de servire a peștelui proaspăt, pentru a se evita apropierea clienților de marfă și de angajații acestor raioane;

– la Profi, au fost anulate promoțiile și a fost stabilită o listă de articole cu rulaj mare

– la Profi, sunt centralizate zilnic întrebările legate de coronavirus, iar un specialist epidemiolog oferă răspuns la ele;

– cel puțin o dată pe oră, în magazine sunt dezinfectate toate suprafețele des utilizate de clienți și angajați, precum și obiectele de uz comun (coșurile de mână, mânere, clanțe, balustrade, cântarele de la Legume-Fructe, cleștii de la brutărie, casele Express, casele de marcat în exterior și în interior, POS-urile, mobilierul de la case și Biroul de Informații, butoanele de lift, scările rulante și altele);

– la Kaufland, au fost alocate echipe responsabile de implementarea măsurilor suplimentare de igienă și prevenție și a fost înființată o linie telefonică specială pentru informarea corectă și completă a angajaților;

– la Kaufland și Lidl, consumatorilor li se recomandă utilizarea cât mai frecventă a cardurilor bancare, pentru a face plata cumpărăturilor;

– este promovată, prin afișe în magazine, adoptarea unui comportament responsabil în ceea ce privește numărul de produse achiziționate.

Între ANPC și Asociația Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR) există o strânsă colaborare, constituindu-se chiar un grup de lucru între cele două organisme, cu scopul de a ține ambele părți permanent informate în legătură cu măsurile care se impun, precum și cu cele deja aplicate, astfel încât să existe o practică unitară menită să implementeze cele mai bune metode de protecție a consumatorilor în condițiile actuale impuse de pandemia cu Covid-19.

ANPC va continua acest gen de verificări, în magazinele din întreaga țară, și îi asigură pe cetățeni că supraveghează atent piața, în mod deosebit în această perioadă, și urmărește permanent felul în care sunt adaptate măsurile luate de agenții economici la recomandările autorităților, pentru protejarea sănătății și vieții consumatorilor.

Te-ar putea interesa și: