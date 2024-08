A murit cea mai în vârstă persoană din lume! Maria Branyas Morera a murit marți, pe data de 20 august, la 117 ani, în Olot, situat în nord-estul Spaniei. Anunțul a fost făcut de familia sa pe contul de X, relatează AFP.

Maria Branyas a supraviețuit pandemiei de gripă spaniolă din 1918, celor două războaie mondiale, Războiului Civil Spaniol, precum și Covid-19, pe care l-a contractat în 2020, la scurt timp după ce a împlinit 113 ani, și de care s-a vindecat în doar câteva zile.

Maria Branyas a fost recunoscută drept decana de vârstă a umanității de către Grupul de Cercetare Gerontologică (GCG) din Statele Unite și Cartea Recordurilor Guinness. Ea a preluat acest titlu după moartea franțuzoaicei Lucile Randon, care s-a stins din viață la 118 ani în ianuarie 2023.

După decesul Mariei Branyas, cea mai vârstnică persoană în viață este japoneza Tomiko Itooka, născută pe 23 mai 1908, acum în vârstă de 116 ani, conform GCG.

Maria Branyas Morera a locuit timp de peste 20 de ani în căminul de bătrâni Santa Maria del Tura din Olot, Catalonia.

THE world’s oldest person has died at the age of 117 after sharing a heartbreaking final message.

Spanish pensioner Maria Branyas Morera lived through two world wars and a global pandemic with her family revealing she passed away „peacefully and without pain”. pic.twitter.com/I35sA9XPTB

