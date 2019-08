Informaţia serii, după ce marţi anchetatorii au găsit un nou telefon al uneia dintre victime. Totodată, au fost aduşi şi câini de urmă în pădure în care luni au găsit oase umane. De asemenea, anchetatorii s-au apucat să spargă gropile betonate din curtea lui Gheorghe Dincă. Tot marţi, cele trei telefone găsite în casa lui Gheorghe Dincă, un laptop şi o cameră foto sunt percheziționate informatic. Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat că anchetatorii au găsit un telefon care aparţine uneia dintre victime. De asemenea, avocatul mai spune că, din declaraţiile date în anchetă, reiese că familia a primit după dispariţia fetei telefoane de la mai multe persoane, de pe numere diferite, or ancheta vizează un singur inculpat, pe Gheorghe Dincă.

„Din declaratiile date se intrevede ca mai multe persoane au sunat familia Luizei. Familia a incercat sa fie avertizata in sensul ca ‘Fiti linistiti, fata dvs pleaca, o prietena o influenteaza’, dupa care s-a revenit si s-a zis ca ‘Stati linistiti, deja sunt intr-o tara in strainatate’. A reiesit ca mai multe persoane au sunat de pe numere diferite, or noi avem un singur inculpat, dl Dinca. Se coroboreaza cu ce spune dl Dinca, ca nu a sunat de mai multe ori. Se coroboreaza declaratia lui Dinca cu a parintilor, ca mai multe persoane au sunat sa amageasca familia, sa stea linistite, sa nu reclame la politie sau la Parchet, sa nu o caute. Telefoanele au fost imediat dupa ce Luiza a fost rapita, sechstrata, luata”, a explicat Tonel Pop.

