De când se majorează pensiile? Ministrul Finanţelor a spus data exactă. Acești români primesc a 13-a pensie

Astfel, ministrul a anunţat că noul punct de pensie va intra în vigoare de la 1 ianuarie. La momentul respectiv, pensia minimă va fi de 1.000 de lei iar pensionarii cu venituri mici vor primi cea de-a 13-a pensie.

„De la 1 ianuarie va intra in vigoare noul punct de pensie de 1586 lei. Pensia minimă va fi de 1000 de lei. În ianuarie intră şi cea de 13-a pensie, va intra odata cu pensia aferenta lunii ianuarie. Aceasta va fi doar pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 1000 şi 1600 de lei.

Sprijinul va fi pentru ca fiecare persoana sa poata sa treaca peste aceasta perioadă de scumpiri. Nu va fi directionat pentru un anumit tip de produs. Acel sprijin este in plus fata de legea consumatorului vulnerabil, este pentru cosul zilnic de consum al pensionarilor care au venituri mici. As privi acest ajutor ca un sprijin temporar pentru pensionari”, a declarat Adrian Câciu la România TV.

Bani în plus la pensie

Chiar dacă randamentul din Pilonul II de pensii private nu este garantat, oamenii se întreabă cum pot estima cât va fi pensia privată pe care o vor încasa la finalul perioadei de cotizație.

Astfel, la finalul perioadei de cotizare, suma totală din contul de pensie privată nu poate fi mai mică decât contribuțiile virate în perioada activă, scrie project-e.ro

Totuși, evoluția cifrelor din ultimii 13 ani arată un randament mediu anual de 8,3%. Simultan, inflația medie a fost doar de 3,1%. Chiar și așa, valorea pensiei din Pilonul II la finalul perioadei de cotizație nu este o certitudine, deoarece evoluția salariului nu este cunoscută. Astfel, nu se știe nici cât vor cotiza oamenii, dar nici randamentul.

Sursa menționată a luat în considerare următoarele ipoteze:

o perioadă de cotizație de 40 ani (intervalul 2008-2047);

salariul mediu brut din intervalul 2008 – 2021 (pentru următorii ani este estimată o creștere medie anuala a salariului mediu brut de 3%);

randamentul mediu anual luat în calcul este conform datelor istorice (estimarea este de 5% pe an, semnificativ sub nivelul real din primii 13 ani de 8,3%);

pentru contribuția lunara către Pilonul II a fost luat în calcul nivelul actual de 3,75%.

În cazul în care este luat în considerare faptul că această sumă este primită în tranșe lunare timp de 15 ani de longevitate medie după vârsta de pensionare, fără continuarea investirii sumelor respective, este obținută suma medie lunară de 1.705 lei, cifră care ar trebui să reprezinte aproape 20% din ultimul salariu mediu net. Suma este impresionantă, scrie sursa menționată, ținând cont că este vorba de o contribuție de doar 3,75% din CAS-ul lunar de 25%. Diferența de 21,25% se duce la Pilonul I, de aproape 6 ori mai mult decât la Pilonul II.

Mai mult, se estimează că pensia publică din Pilonul I va înlocui doar 35% din ultimul salariu din perioada de activitate, din cauza evoluției demografice dezastruoase. Un lucru și mai problematic este că, în cazul unui deces prematur, toate drepturile acumulate în Pilonul I se pierd. Nu sunt moștenite, decât prea puțin și în anumite cazuri excepționale la pensia de urmaș.