Bomba pensiilor explodează! S-a aflat cum sunt minţiţi 5 milioane de pensionari. Un fost premier vine cu detalii incredibile din interior. Acesta susţine că recalculările anunţate înseamnă, în realitate, amânarea creşterilor.

Recalcularea pensiilor, doar un tertip?

Recalcularea pensiilor ar fi doar un tertip pentru amânarea creşterii acestora. O spune fostul premier, Adrian Năstase. Acesta susţine că ordinul semnat de ministrul Muncii, Raluca Turcan, pentru recalcularea pensiilor, este o „șmecherie”. Asta se întâmplă pentru ca punctul de pensie să fie, în realitate, înghețat.

„Iata, vom avea o noua „re-calculare” a pensiilor („iata” este noul cuvant la moda in lumea televiziunilor). De fapt, o smecherie pentru a amana cresterea pensiilor pana cand se vor „re-corela” pensiile, pornind de la valoarea sociala a muncii prestate.

Cu alte cuvinte, pana vom determina, la acest moment istoric, care trebuie sa fie raportul intre munca unei stewardese si cea a unui miner sau raportul intre munca unei asistente medicale si cea a unui invatator.

Am mai trecut prin dezbaterile astea. Incurca-i, drace! Si, „iata”, spune ministrul Turcan, trebuie sa asteptam un an si jumatate ca sa le re-corelam si sa dam o noua lege.

Doar atunci vom putea discuta despre marirea pensiilor. In timpul asta, deprecierea monedei continua iar puterea de cumparare scade”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.

Anunţul ministrului Raluca Turcan

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a emis joi ordinul de ministru prin care se începe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din România. Această procedură trebuia demarată din octombrie 2019.

Turcan a spus că acest ordin de evaluare a dosarelor este etapa premergătoare recalculării pensiilor. “Obiectivul nostru este să realizăm recalcularea după o lege nouă, care să facă reformă în sistemul public de pensii şi care să aducă echitate pentru milioanele de oameni, într-un format sustenabil din punct de vedere economic.

Concret, evaluarea dosarelor înseamnă crearea unei baze de date constituită pe baza informaţiilor colectate din sursele în format electronic sau letric existente la nivelul caselor teritoriale de pensii şi care va fi ulterior folosită, prin sistemul informatic al CNPP, pentru realizarea operaţiunilor de recalculare şi punere în plată a pensiilor recalculate. Am alocat acestui proces maximum 1 an şi jumătate, suficient timp pentru ca noul proiect de lege a sistemului public de pensii, la care am început deja să lucrăm, să fie definitivat”, a spus ministrul.

Reforma care va fi făcută se va organiza în jurul a două concepte cheie: contributivitate şi echitate. “Vom acţiona pe două direcţii principale:

Recalcularea după o nouă lege care va înlocui Legea 127 şi estimăm ca în jumătate de an să avem deja un punct de vedere bine argumentat în acest sens;

Identificarea unei soluţii legislative pentru a aduce şi pensiile speciale la un nivel de echilibru între contributivitate şi criteriul favorizant.

Ţin să mulţumesc echipei Ministerului Muncii care lucrează într-un ritm foarte intens la acest proiect, echipei Casei Naţionale de Pensii Publice şi caselor teritoriale care vor avea de susţinut efortul important de evaluare şi apoi, de recalculare a celor aproape 5 milioane de pensii din sistemul public”, a mai scris Raluca Turcan.