BOMBA din dosarul accidentului aviatic unde pilotul Adrian Iovan și o tânără şi-au pierdut viaţa

Pe de altă parte, procurorii au declinat către Parchetul General o altă parte a dosarului, în legătură cu acţiunile sau inacţiunile desfăşurate de cei doi piloţi ai avionului, medici, dar şi controlori şi lucrători de la ROMATSA. Potrivit unui comunicat al Parchetului General, procurorii militari au dispus clasarea dosarului sub aspectul infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, referitor la activitatea militarilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă ale judeţelor Cluj, Alba, Mureş şi Bihor, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, inspectoratelor de jandarmi ale judeţelor Cluj şi Alba, Ministerului Apărării Naţionale, inclusiv a ministrului de resort, a lucrătorilor din inspectoratele de poliţie ale judeţelor Cluj şi Alba, respectiv a lucrătorilor din structura de conducere a MAI, inclusiv a ministrului de resort, precum şi a prefecţilor judeţelor Cluj şi Alba, respectiv a primarilor, viceprimarilor, consilierilor din comunele judeţelor Cluj şi Alba, corespunzătoare zonei în care se presupunea că s-a produs accidentul aviatic din data de 20 ianuarie 2014, "întrucât acţiunile/inacţiunile acestora nu s-au interpus în lanţul cauzal care a determinat decesul, nefiind întrunite elementele de tipicitate ale acestor infracţiuni".

Totodată, a fost dispusă clasarea dosarului sub aspectul infracţiunii de neglijenţă în serviciu, referitor la activitatea militarilor din cadrul IGSU, inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă ale judeţelor Cluj, Alba, Mureş şi Bihor, STS, IGPR, inspectoratelor de jandarmi ale judeţelor Cluj şi Alba, MApN, inclusiv a ministrului de resort, a lucrătorilor din inspectoratele de poliţie ale judeţelor Cluj şi Alba, respectiv a lucrătorilor din structura de conducere a MAI, inclusiv a ministrului de resort, precum şi a prefecţilor judeţelor Cluj şi Alba, respectiv a primarilor, viceprimarilor, consilierilor din comunele judeţelor Cluj şi Alba, corespunzătoare zonei în care se presupunea că s-a produs accidentul aviatic din data de 20 ianuarie 2014, a comandantului Institutului Medico-Militar şi a comandantului Direcţiei Medicale din cadrul MApN şi a secretarului de stat în cadrul MAI şi şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, "întrucât în activitatea acestora nu au existat încălcări ale îndatoririlor de serviciu".

De asemenea, a fost dispusă clasarea cauzei sub aspectul infracţiunilor prev. de art. 349 C. pen. şi art. 350 C. pen, deoarece "s-a apreciat că a fost vorba de un accident în afara muncii, conform art.2 pct. 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobată prin HG nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind întrunite elementele de tipicitate ale acestor infracţiuni".