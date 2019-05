Theresa May și-ar putea anunța vineri, în cadrul unei întrevederi cu Graham Brady, retragerea din funcția de lider al Guvernului de la Londra, informează site-ul cotidianului Th Guardian.

Potrivit BBC, un număr de miniștri din cabinetul său au arătat că Theresa May nu își poate păstra funcția. Editorul politic de la BBC afirmă că premierul „mai are 36 de ore”. May urmează să se întâlnească vineri cu Sir Graham Brady, liderul Comisiei 1922.