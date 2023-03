Mihai Călin Precup, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a anunțat, marți, că fondurile de pensii private au potențialul de a investi până la 3 milioane de euro în proiecte importante de infrastructură din România.

Conform reglementărilor fondurilor de pensii, 15% din portofoliu poate fi alocat unor proiecte de parteneriat public-privat. Precup a adăugat că fondurile de pensii urmăresc investiții sigure și pe termen lung, cu un flux de numerar previzibil. Alocarea ar putea fi utilizată pentru proiecte de infrastructură și de investiții de anvergură pentru România.

Acesta a subliniat importanța parteneriatului în anul în curs pentru a susține proiecte de investiții puternice prin parteneriate public-private între stat și sectorul privat, care ar putea debloca și mai mult fondurile de investiții din fondurile de pensii. El a făcut această declarație în cadrul Forumului Investitorilor-2023, organizat de ziarul Bursa.

„Fondurile de pensii caută investiţii pentru a plasa banii pe termen lung şi investiţii sigure, cu un cash-flow, un flux de trezorerie predictibil. În reglementarea fondurilor de pensii, 15% din portofoliu poate să fie alocat înspre proiecte de parteneriat public-privat, ceea ce înseamnă undeva la 3 milioane de euro, care ar putea să fie alocaţi înspre proiecte mari de infrastructură, de investiţii pentru România. Cuvântul cheie al acestui an trebuie să fie, pe lângă rezilienţă, parteneriat. Dacă reuşim să punem înainte proiecte puternice investiţionale, de parteneriat public-privat între stat şi sectorul privat, putem să deblocăm şi fonduri de investiţii, cum ar fi fondurile de pensii, înspre acest tip de investiţii„, spune acesta.

Deficit bugetar de peste 9 procente

Secretarul de stat a declarat că guvernul a moștenit un deficit bugetar de peste 9%, dar a reușit să îl reducă la sub 6% și 5,8% în anul precedent, iar în acest an se așteaptă ca acesta să scadă în continuare la 4,4%. El a subliniat angajamentul guvernului față de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială de a aduce deficitul bugetar sub 3%.

În plus, secretarul de stat și-a exprimat surpriza de a vedea că românii manifestă mai multă încredere în titlurile de stat decât să-și țină banii în conturi de economii sau curente. În opinia sa, acest lucru demonstrează încrederea tot mai mare a publicului în guvernul român.

„Ne ţinem de ceea ce ne-am angajat faţă de Fondul Monetar Internaţional, faţă de Banca Mondială, să aducem deficitul bugetar sub 3% În ce priveşte încrederea, din punctul meu de vedere, ca un om care vine din sectorul privat, am avut o surpriză plăcută să văd că românii preferă să-şi plaseze banii în titluri de stat decât să-i ţină la saltea sau să-i pună pe contul curent, ceea ce reflectă faptul că îşi transferă încrederea înspre Guvernul României”, a adăugat secretarul de stat.